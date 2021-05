Kenya, víctima de violencia exige no más impunidad #JusticiaparaKenya

La joven Kenya N, con tres meses de embarazo, denunció en sus redes sociales que fue víctima de violencia física por parte de su ex pareja Dante "N", quien la golpeó e intentó asesinar.

Su agresor, originario de Tlaxcala, es hermano de la candidata a diputada local para el distrito 13 en Tlaxcala por el partido Redes Sociales Progresistas, Juana Moreno Morales.

Kenya narró el pasado 7 de mayo que su ex pareja llegó a su casa en estado de ebriedad acompañado de amigos. Una vez que se quedó solo, con jaloneos y gritos se acercó Kenia. "No me haces caso", "Nunca me cuidas", relata la víctima que le dijo su ex pareja. Después de recibir una llamada la violencia física comenzó, Dante "N" rompe el teléfono de Kenya, la golpea, la patea y la ahorcó.

A consecuencia de esta agresión tiene una amenaza de aborto, hematomas internos, desprendimiento de placenta, esguince en el cuello, el tabique desviado y diversos moretones y golpes visibles en cara y cuerpo.

A pesar de haber denunciado en la Fiscalía General del Estado (FGE) por lesiones e intento de homicidio. Aún no se emite una orden de aprehensión para el agresor ni medidas cautelares.

El Ministerio Público le recomendó a Kenya quedarse en el hogar donde fue agredida, pero por miedo a su integridad y vida únicamente decidió regresar para recoger sus pertenencias; sin embargo, la víctima relató en sus redes sociales que los familiares de su agresor la amenazaron y acusaron de ratera.

Kenya "N" hace un llamado al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa y al gobernador de Tlaxcala Marco Mena Rodríguez con el fin de que puedan intervenir en su caso y hacer justicia. Desea que su agresor no quede impune, pues teme por su vida y la de su bebé.