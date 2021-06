Karla Rey, por ser "muxe" tuvo que dedicarse al cuidado de su madre

Karla Rey, artista textil y artivista, dejó su sueño de ser bailarina por dedicarse al cuidado de su madre. A partir de la necesidad de buscar un empleo, comenzó con la difusión cultural y bordado de trajes de tehuana.

En Oaxaca se dice que los muxes son "rosas atrapada en un clavel, naces con la sutiliza de las mujeres y las fuerzas de un varón", dijo Karla.

Son los muxes quienes se dedican al cuidado de los familiares mayores, y también, en algunas ocasiones, tienen que mantener a las familias. En este sentido, Valeria Valle, directora del departamento de Estudios Internacionales de la Ibero señaló que hay una romantización de la cultura muxe; este rol del cuidado que asume esta comunidad es atravesado por el patriarcado.

En Oaxaca se refieren a los muxes como un tercer género, Karla Rey narró la historia de San Vicente Ferrer quien llevaba costales de semillas, algunos determinaban el sexo femenino, masculino o muxe. Las semillas del último costal se cayeron en Juchitán, Oaxaca asimilando que por tal razón ahí hay más muxes.

Pese a esta historia, Karla señala que Oaxaca no es el paraíso LGBT. "Hay muxefobia, también se dice que somos una bendición, muchas veces eres la sirvienta de la casa o lo que los mantiene. Para tu familia es una bendición, pero a costa de la libertad de otra persona. No sólo nosotros vivimos esto, también las solteras, cuando eres diferente o más sensible pasan por esto", dijo en la conferencia.

Karla Rey estudió arte en la Ciudad de México, donde vivió discriminación. Sin embargo, ella se remontó a sus raíces para identificar quién era.

"La cuestión racial en las escuelas de arte es muy marcada porque hay un estereotipo de un perfil alto güero o ruso. Con el paso del tiempo fui regresando a mi pueblo y me fui dando cuenta de dónde venía. Me iba al Itsmo a bordar, fue cuando me di cuenta que soy tehuana, soy muxe, soy oaxaqueña"-

Karla Rey, la muxe prefiere hacer difusión cultural que política

Karla Rey, artista muxe, ha sido invitada por Morena en varias ocasiones a organizar eventos de danza con muxes, pero sin paga. "Yo vivo de la difusión, prefiero irme a otros espacios, aunque no me paguen, a hacer política", dijo Karla en un evento organizada en la Universidad Iberoamericana.

"Si yo doy una función de danza es mi trabajo, es difusión. Me han dicho por parte del partido pero vas a estar en redes sociales, prefiero ir a otros espacios que no sean para gobierno", dijo.

Karla logró el primer festival muxe en la Ciudad de México. Su activismo permitió que otras muxes exploraran formas para subsistir. "Todo lo he hecho por la necesidad de tener un empleo", señaló. La agenda de sus actividades se puede ver en esta página: Verbena Muxe

Uno de sus sueños era ser bailarina profesional, un tiempo fue parte del ballet de Amalia Hernández. Debido a una situación familiar, tuvo que dejarlo y dedicarse al cuidado de su madre.

"Una jornada laboral no me permitiría cuidar a mi madre, por eso tuve que crearme un trabajo", dijo

"No todo tienen que ser libros sino también el arte"

En el marco de las actividades del mes del orgullo, Karla Rey participó en la conferencia Tradición, cultura y diversidad: Artivismo indígena, una perspectiva desde la mirada muxe, organizada por el departamento de Estudios Internacionales y Plural Ibero.

"No todo tienen que ser libros sino también el arte", dijo Karla Rey en la conferencia, e invitó a los jóvenes a consumir arte y conocer los procesos de producción de los textiles.

Además, señaló que es importante conocer nuestras raíces, preguntarnos: "¿Por qué mi abuelito o papá hizo una migración? Quizá fue para encontrar una mejor vida", señaló.