Kamala Harris, mujer líder dentro de las 100 personas más influyentes del 2021

La vicepresidenta de Estado Unidos, Kamala Harris, apareció en el listado de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021.Su llegada y participación en el gabinete de Joe Biden ha sido señalado como un paso hacia el futuro marcado nuevas posibilidades "Al convertirse en vicepresidenta, Kamala Harris hizo historia y ahora está progresando para la gente", escribió Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el Times.

Harris no solo se convirtió en la primera mujer, la primera negra y la prime asiática en convertirse en vicepresidenta, escribió la demócrata, sino también demostró que era la mejor para el puesto, sostuvo.

"La autodeterminación de su madre impulsa el trabajo de la vicepresidenta", señaló Pelosi , y explicó cómo su familia ha sido una motivación constante en su trabajo. "Ya sea que brinde un alivio tangible a las familias, mejore a las mujeres en la fuerza laboral o defienda el derecho al voto, Kamala Harris quiere que todos tengan la oportunidad de determinar su futuro", expresó.

Kamala Devi Harris nació en Oakland, California en 1964. Es hija de inmigrantes: una bióloga de India y un profesor de economía de Jamaica.

Estudió en Howard University y University of California, Hastings College of the Law. Posteriormente trabajó en varias oficinas del fiscal del distrito antes de ser elegida en 2003 como fiscal de distrito de San Francisco. En 2010 fue elegida fiscal general de California, para lo cual fue reelegida en 2014.

En 2016 se convirtió en la segunda mujer

afroamericana y la primera sudasiática americana en servir en el senado. Según el medio Politico, tras la separación su madre las crió a ella y a su hermana, Maya, en el piso de arriba de un dúplex de color amarillo en Berkeley (California).

La vicepresidenta tomó posesión el pasado 19 de enero junto con el presidente Joe Biden, en caso de que el presidente no opte por la reelección para 2024, Harris se apunta para convertirse en la próxima candidata presidencial del Partido Demócrata.





Con información de Times

asl