Kamala Harris, la primera vicepresidenta mujer y afroamericana

La senadora demócrata Kamala Harris se ha convertido en la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos después de que le ganó a Mike Pence.

¿Pero qué más debemos saber sobre la nueva vicepresidenta?

Vida profesional

Kamala Devi Harris nació en Oakland, California en 1964. Es hija de inmigrantes: una bióloga de India y un profesor de economía de Jamaica.

Estudió en Howard University y University of California, Hastings College of the Law. Posteriormente trabajó en varias oficinas del fiscal del distrito antes de ser elegida en 2003 como fiscal de distrito de San Francisco. En 2010 fue elegida fiscal general de California, para lo cual fue reelegida en 2014.

En 2016 se convirtió en la segunda mujer afroamericana y la primera sudasiática americana en servir en el senado.

Según el medio Politico, tras la separación su madre las crió a ella y a su hermana, Maya, en el piso de arriba de un dúplex de color amarillo en Berkeley (California).





Su nombre, Kamala, hace mención a su origen indio, ya que significa "loto" y es una de las denominaciones de la diosa hindú Lakshami.





Su madre dijo en 2004 al diario Los Angeles Times que "una cultura que adora a las diosas produce mujeres fuertes".





Prueba de la influencia de su progenitora es que Harris mencionó a su madre durante su discurso en la Convención Nacional Demócrata:









"Acepto la nominación a la Vicepresidencia de Estados Unidos de América. Lo hago comprometida con los valores que ella (su madre) me dio, con la Palabra (de Dios) que me enseña a andar con fe, y no por la vista, y con una visión transmitida a través de generaciones de estadounidenses que Joe Biden comparte", subrayó.

Harris se postuló para la nominación presidencial demócrata de 2020, pero terminó su campaña en diciembre de 2019. Después de que el ex vicepresidente Joe Biden ganó la nominación, eligió a Harris como su compañera de campaña en agosto de este año.

La senadora es la primer afroamericana, la primera asiática americana y la tercera mujer en contender por la vicepresidencia por uno de los principales partidos de Estados Unidos.

Posturas políticas

The New York Times describe a Kamala Harris como "un indicativo de cómo los demócratas se han movido ampliamente a la izquierda", pero explica que "sigue siendo más moderada que los más vocales agitadores progresistas".

Tanto Harris como Biden se encuentran más al centro del espectro político que otros excandidatos a la nominación demócrata, como los senadores Bernie Sanders de Vermont y Elizabeth Warren de Massachusetts.

El año pasado, Harris lanzó su candidatura presidencial bajo el lema "Kamala Harris por la gente", aunque su propuesta no logró convencer para recaudar suficientes fondos, por lo que anunció su retirada en diciembre.





Biden la eligió como compañera de fórmula pese a los momentos de tensión que ambos protagonizaron mientras Harris era todavía aspirante, como el tira y afloja que vivieron en el segundo debate demócrata, cuando la senadora criticó al exvicepresidente por haberse opuesto a un mandato federal sobre un sistema de transporte para estudiantes con el fin de acabar con la segregación racial en las escuelas.





"Había una niña pequeña en California que fue parte de la segunda clase para integrarla en las escuelas públicas. Y ella iba en autobús al colegio todos los días, y esa pequeña era yo", espetó Harris.





Dentro de los sectores más izquierdistas, Harris ha sido criticada por su actuación como fiscal general y de distrito en California, ya que durante sus mandatos aumentaron las condenas de cárcel, especialmente las relativas a delitos vinculados a las drogas.

Controversia

La plataforma Vox expone que "un examen detallado del historial de Harris muestra que está lleno de contradicciones". Explican, por ejemplo, que se negó a darle la pena de muerte a un hombre que mató a un policía, pero también defendió el sistema de la pena de muerte en los tribunales de California, incluso estando ella en contra.

Muchos consideran que esto se debe a que Harris comenzó su carrera en un tiempo en el que las políticas de "mano dura" contra el crimen eran prominentes. Sin embargo, especialmente en los últimos años, la senadora ha empujado reformas en el sistema penitenciario.

Vox declara que quizá las contradicciones vistas en la carrera de Harris son simplemente actos de equilibrio. "Como mujer negra e india americana, Harris se destacó, invitando al escrutinio y al escepticismo, especialmente por parte de las personas que pueden tener estereotipos racistas sobre la forma en que los negros ven la aplicación de la ley, o puntos de vista sexistas sobre si las mujeres son lo suficientemente ´duras´ para el trabajo".

Como fiscal se opuso al empleo de cámaras corporales por parte de los agentes de policía y a la legalización de la marihuana con fines recreativos, aunque sobre este último tema ha modificado su visión.

Como aspirante demócrata a la Presidencia, se presentó como una solucionadora de problemas "pragmática".

Sea cual sea el resultado de las elecciones de noviembre, la edad de Biden, de 77 años, y su convencimiento de que va a ser un "candidato de transición" colocan a Harris, de 55 años, en un puesto de ventaja para convertirse en la futura líder del Partido Demócrata.

Refiriéndose a Harris, el diario estadounidense The New York Times explica que "mientras que ella presionaba a la izquierda en temas como el matrimonio gay y la pena de muerte, a veces enfurecía a los liberales al negarse a ir más lejos".

Según su página del senado, Kamala Harris defendió la ley de cambio climático en California y "ganó un acuerdo de 25 mil millones de dólares para los propietarios de viviendas de California afectados por la crisis de las ejecuciones hipotecarias".