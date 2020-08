JusticiaParaAngela, la dejaron morir en un centro de rehabilitación

"Aquí hay un policía (varias mujeres en ese centro relatan que hay un militar o un policía responsable del entrenamiento físico y de la disciplina); nos maltrata cuando hacemos cosas malas, nos pega, pero es policía, y yo tengo mucho miedo. De hecho, estoy disciplinada, y cuando venga al rato pues no sé cómo me vaya a ir. No me van a dejar ver a mi hijo hasta dentro de un mes; la pastora me dijo que, aunque saliera, no me iban a dar a mi hijo, que ella se iba a encargar de eso. Entonces, no sé cómo está este centro: si es legal o no, porque aquí se supone que no nos deben de pegar porque es cristiano, pero así es (Ana)"