Jugadoras de fútbol se niegan a homenajear a Maradona por machista

Después de que Diego Maradona falleciera el 25 de noviembre, se le rindieron homenajes en diversas partes del mundo, incluso en Argentina se decretaron tres días de duelo. Sin embargo, jugadoras del Boca y de Viajes Interrías FF han alzado la voz para recordar que el futbolista tuvo encuentros violentos con mujeres y conductas machistas.

Paula Dapena, futbolista del Viajes Interrías FF, no quiso rendir el homenaje al fallecido jugador. Por eso, se sentó de espaldas en el centro del campo mientras compañeras y rivales mantenían el silencio por "el astro argentino".

"Hace unos días, en el Día por la Eliminación de la Violencia de Género, no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador", comentó la jugadora.

Desde entonces, Paula ha recibido amenazas y ha sido acosada en medios y redes digitales; sin embargo, ella sostiene su postura y señala que un buen jugador de fútbol necesita tener valores:

"Maradona era un maltratador, no nos podemos olvidar de eso".

De igual forma, jugadoras del Boca, equipo argentino, decidieron poner en segundo plano al ídolo futbolístico para priorizar la lucha feminista. El plantel femenino decidió no formar parte de los eventos vinculados con Diego Maradona.

Las integrantes del equipo que se mantiene como líder en el Torneo Rexona, encabezadas por la capitana Florencia Quiñones, se reunieron con el Consejo del Fútbol y expresaron su negativa a formar parte del encuentro con 'el homenaje al 10' "por su forma despectiva de relacionarse con las mujeres y sus posiciones machistas".

ACUSACIONES

Diego Maradona fue denunciado por Santiago Lara y su abogado, el 13 de diciembre de 2019, por pedofilia. El denunciante sería su sexto hijo, pero los exámenes de paternidad quedaron inconclusos, no obstante, el abogado de Lara denunció al jugador por la supuesta relación con la madre del joven, cuando ella era menor de edad.

Otro caso de pedofilia se habría dado en Cuba, luego que en marzo del año pasado se filtraran fotos donde se aprecia al jugador en compañía de dos supuestas menores de edad desnudas en una fiesta, además de un juguete sexual.

También, la ex esposa del jugador, Rocío Oliva, difundió un video donde se aprecia a Maradona agrediéndola verbalmente. Sobre esta situación, Diego conversó con la periodista Mariana Calabró, a quién le confesó que: "Juro por mis hijos que jamás le levanté la mano a una mujer (...) Le manoteé el teléfono, me hago cargo, pero estoy muy tranquilo con esto. La situación no siguió y no pasó a mayores".