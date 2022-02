Jugadoras de fútbol avanzan en tema de sueldo, pendiente violencia doméstica

Las jugadoras de fútbol en Estados Unidos han logrado que se les indemnice por el tiempo en el que ganaron menos que los hombres. Aunque la lucha por la desigualdad en el mundo del deporte va avanzando, eso no pasa en el campo de la violencia doméstica, en el que las ligas siguen manteniendo en sus filas a agresores de mujeres. ¿Están haciendo algo al respecto?.

La Federación de Fútbol del país norteamericano logró un acuerdo con las jugadoras, el organismo les pagará 24 millones de dólares, de los cuales 22 se distribuirán entre las jugadoras y los dos millones restantes se repartirán entre las que se han retirado del deporte.

La discusión inició en 2006 cuando cinco jugadora se quejaron ante la Comisión de Oportunidades e Igualdad en el Empleo de EU por discriminación salarial.

Las futbolistas que iniciaron esta queja fueron Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carli Lloyd, Becky Sauerbrunn y Hope Solo. Tres años más tarde, 28 jugadoras de la selección estadounidense denunciaron a la Federación por los mismos motivos en un tribunal federal de California.

La denuncia iba en torno a que la Federación pagaba por partido a los hombres un mínimo de 5 mil dólares, mientras que eso no sucedía con las mujeres, que solo cobraban si ganaban ante un equipo de entre la lista de los 10 primeros de la FIFA.

La indemnización es logro es histórico en el mundo del fútbol y la presencia de las mujeres. "Cuando nosotras ganamos, todo el mundo gana", escribió en su Twitter Megan Rapinoe, emblema de la selección femenina y un icono de la lucha por la igualdad en el deporte estadounidense y la comunidad LGTBI+. Sin embargo, hay una lucha pendiente en cambio, la violencia doméstica ejercida por los futbolistas.

Greenwood, Giggs y Mendy

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Benjamin Mendy, Mason Greenwood o Ryan Giggs, entre otros, han sido noticia en los últimos meses por presuntos delitos sexuales, destapando un problema de violencia machista enquistado en la sociedad británica.

Greenwood es el último caso de la Premier League. Un chico de 20 años, jugador del Manchester United que ha sido acusado por su novia de maltrato y violación, a través de vídeos y fotografías que ha publicado en sus redes sociales.

Benjamin Mendy, del Manchester City, desapareció de los terrenos de juego después de que se le acusara de varios delitos sexuales. Desde entonces, el defensa francés ha sido acusado por cinco mujeres de siete cargos de violación y uno de asalto sexual. Los hechos se produjeron entre octubre de 2020 y agosto de 2021.

Sin embargo, el Manchester United, el club de Greenwood, sigue permitiendo que uno de sus exjugadores Giggs, se siente en el palco directivo, a pesar de que actualmente enfrenta un juicio por acusaciones de agresión y control coercitivo contra un excompañero y en en noviembre de 2020, la policía acudió a su residencia por la alerta de un vecino al escuchar una fuerte discusión. Giggs fue acusado de maltratar psicológicamente a su expareja durante años y de atacar y causar daños físicos a la hermana de esta.

"COMPORTAMIENTO DE LAS ESTRELLAS REFLEJO DE LA SOCIEDAD"

El comportamiento de la estrellas deportiva refleja a la sociedad en su conjunto, dijo Ruth Davidson, directora ejecutiva de Refuge para el medio UNILAD.

"Trivializar la violencia sexual y el abuso doméstico solo busca socavar la realidad de la violencia contra las mujeres y las niñas. El abuso doméstico no es una broma; es un delito grave y debe ser tratado como tal', acusó Ruth Davidson.

A la directora ejecutiva de Refuge le preocupa cómo el mundo admira esta figuras deportivas: "hombres, mujeres, niños y niñas que se ven hasta los atletas como héroes necesitan saber que nunca hay una excusa para el abuso, no importa quién seas'.

La violencia machista no sólo se limita al fútbol, también existe en otros campo del deporte como el tenis.

Los órganos rectores del deporte tienen responsabilidad de enviar el mensaje correcto, sin embargo, no es suficiente, la sociedad y los hombres deben concientizar que la violencia doméstica no es aceptable, "no importa cuán famosa seas, y que no importa cuánto dinero ganes, o cuántos goles marques, tú no escapará de ser responsable de sus acciones", dijo Ruth Davidson.