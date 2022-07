Jugadora de voleibol abre OnlyFans para mejorar sus ingresos

Key Alves, deportista brasileña, ha compartido que decidió abrir OnlyFans ya que gana más de lo que gana más que como deportista.

Además, ella disfruta de tomarse fotos y ser empática con su público, aunque advierte que en su cuenta no se encontrarán desnudos.

La líbero del Osasco Voleibol Clube dijo que desde muy pequeña siempre deseó ser una persona famosa, aunque lo más importante para ella es el voleibol.

“Desde muy joven siempre les dije a mis padres que sería conocida en todo el mundo. No era solo una cara bonita, no era solo mi talento para el voleibol. Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing. Así que creo que ese también es el secreto para alcanzar la marca que he alcanzado hoy”, declaró en entrevista para Globoesporte.

ONLY FANS, ¿APROPIACIÓN O OPORTUNIDAD ECONÓMICA?

Cada vez vemos que más mujeres abren sus cuentas de OnlyFans y vemos historias como la madre que abrió su cuenta, la empresaria que dejó a su empresa.. ¿Qué es lo que estamos viendo? Alejandra Collado, feminista y autora del libro “Las porno-identidades ciborgs” dice que nos habla de desigualdad.

Lo que es un hecho es que la situación laboral ha sido más compleja para las mujeres, en la pandemia ellas fueron las más golpeadas.

Incluso en México, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, reveló en un esutdio que es más complejo para las mujeres mantener un trabajo, esto por las labores de cuidado que deben desempeñar.

Si a esto agregamos que también las mujeres son menos pagadas en el mundo del deporte, de acuerdo con diversas denuncias de deportistas.

El caso de OnlyFans nos abre mucha preguntas. En pandemia se estimo que en 2020, la plataforma pasó de tener 300 mil creadores a 1.5 millones de usuarios.

En un artículo de El País, Rothe una abogada venezolana de 25 años cuenta que este tipo de plataformas se ha convertido en el único trabajo que pueden conseguir las mujeres.

“Se ve mucho en Twitter, están en Only Fans y publican sus perfiles con suscripciones mensuales de cinco dólares, pero en Venezuela cinco dólares es bastante dinero. Y se preguntan ellas mismas si vender un nude o una foto de sus pies es prostitución o no”, dice.