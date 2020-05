Jóvenes homosexuales son desalojados de sus casas esta cuarentena

La pandemia por covid-19 ha visibilizado las violencias, desigualdades y la credibilidad a los discursos emotivos sobre los científicos. Un caso es señalar a la homofobia como un "castigo de dios". No sólo las mujeres que sufren violencia de género buscan refugio, también adolescentes que tienen otra preferencia sexual. Sin embargo, para ellos no hay refugios.

El 23 de marzo, el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, dijo que: "la pandemia de Covid-19 es un grito de Dios a la humanidad ante el desorden social, el aborto, la violencia, la corrupción, la eutanasia y la homosexualidad", ante esto, integrantes de la comunidad LGBTTI pidieron frenar su discurso de odio.

El querer comprender esta crisis, nos ha orillado a señalar a un culpable "la homosexualidad", como reflexiona en su texto, la especialista en religión y perspectiva de género, Tania Meléndez. Es que es más fácil señalar a un responsable que entender un fenómeno social, político o de salud, dice el teórico Iyengar.

La problemática de esta postura homofóbica sólo provoca la polarización de la sociedad, es decir, el odio y rechazo a las personas que tienen otra preferencia sexual, fuera de los roles de género, repercute en los desalojos que están sufriendo los adolescentes.

La organización It Gets Better México reportó que al menos existen 15 casos de personas expulsadas de sus hogares en los últimos días de la pandemia porque salieron del clóset, algunos de los afectados son menores de edad.

Un caso fue el de una adolescente bisexual de 14 años edad, reside en el sureste del país. Su mamá la corrió de su casa porque le descubrió cartas de amor que le envío su novia. La menos sólo pudo sacar alguna ropa y su cargador del celular, mientras vive en casa de sus amigas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 22 por ciento de los jóvenes que se identifican como LGBTTTI dejaron sus hogares debido al rechazo familiar.

Las causas de este rechazo a las personas con otra preferencia sexual para Alex Orué, director ejecutivo de It Gets Better y activista, es una combinación de prejuicios religiosos y cuestiones machistas que están insertas en la cultural, las cuales no identifican los padres al agredir a su hijos.

"Sabemos casos donde los hermanos mayores ejercen violencia física contra ellos o también que los padres abusan psicológicamente para cobrarles renta o quitarles llaves de la casa para que no entren o salgan libremente", dijo Ouré.



Día Internacional en contra de la homofobia, transforma y biofobia

Se designó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ya que ese día pero de 1990, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la sexualidad de su lista de enfermedades mentales. La conmemoración inició en 2004.

Sin embargo, para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aún existen 72 países y territorios donde se criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. En cambio, sólo hay 63 países que ofrecen algún tipo de protección contra la discriminación de las personas LGBTI.

Además de los desalojos de los adolescentes, discriminación y discursos de odio que vive la comunidad LGBTI+, también es preocupante que México es uno de los países con mayor número de crímenes relacionados a la homofobia, según cifras de la asociación Letra S, organización civil sin fines de lucro dedicada a la difusión de información y a la defensa de los derechos humanos, entre 2013 y 2017 cerca de 381 personas fueron asesinadas en México presuntamente por su orientación o identidad sexual.