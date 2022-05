Joven de 18 propone matrimonio a mujer de 76: ¿es amor o un "sugar babby"?

En redes sociales se volvió viral la historia de un joven de 19 años que se comprometió con una mujer de 76.

La historia cobró relevancia porque el joven anunció en su cuenta de TikTok que le había propuesto matrimonio a la mujer que lleva 56 años.

La pareja feliz radica en Italia, en la cuenta de TikTok, Giuseppe D´Anna ha registrado parte de su relación.

Las críticas en redes sociales fueron diversas, señalando que la mujer es su abuela o que hubo intereses económicos detrás de la relación, ¿podría ser una "sugar mommy" y él un "sugar babby"?

"Si los hombres lo hacen, ¿por qué las mujeres no?", escribe Kerri Sackville en The Sidney Morning Herald.

Las "sugar mommys" son atractivas, generosas, otra ricas que les encantaría pasar tiempo con alguien quien les gusta, señala la columnista Sackville.

¿QUÉ PROBLEMA HAY CON LA DIFERENCIA DE EDAD?

Otra pareja polémica hace algunos años fue la relación del presidente de Francia, Emmanuel Macron con Brigitte, quien era su profesora y le lleva 25 años.

Una de las preguntas que se han formulado grupos feministas son "¿Qué pasaría si Brigitte no cumpliera con los estándares de belleza?". Si tuviera un cuerpo diverso y su color de piel fuera diferente ¿seguiría saliendo con Macron?

El portal Escritura feminista nos invita a pensar que "cuando es el hombre el menor de la pareja pero la mujer entra dentro de los cánones de belleza, se lo pone a él en un pedestal por estar saliendo con una "MILF" ("mother I´d like to fuck/Madre a la que me cogería").

No es que sea cualquier mujer mayor, desde esta perspectiva tiene que ser hegemónica, es decir que cumpla con los estándares de belleza, se vea más joven o tenga dinero.

¿QUÉ DICE EL PSICOANÁLISIS?

Para la psicoanalista Norma Escamilla hay que revisar cada caso antes que emitir un juicio. Sin embargo, señal que "desde los estereotipos es sancionado, cuando para los hombres las relaciones con gran diferencia de edad es permitido".

"Sabemos que una parte deviene del complejo de Edipo (donde su busca a la madre en una relación) que legalmente no se habla de eso", sijo en entrevista la psicoanalista.

"Desde su condición, si ella paga la manutención, si paga todo, es una manera de comparar amor, desde esa claridad es válida. Desde la parte que no se ve, donde un joven enamora a una adulta mayor por interés, la pone en desventaja".

Sin embargo, hay muchos casos donde esta relación de interés es consciente en ambos casos. Aunque para emitir un juicio habría que conocer toda la historia...