Joan Didion, la periodista que combinó periodismo y ficción

Joan Didion fue considerada una de las grandes exponentes del "nuevo periodismo", escribió las novelas Según venga el juego y Una liturgia común. Murió el 23 de diciembre en su casa de Manhattan. Tenía 87 años.

Didion murió por complicaciones de Parkinson, según un correo dePaul Bogaards, un ejecutivo de Knopf.

Alcanzó la fama por artículos incisivos que fueron publicados en la revista Life y en The Saturday Evening Post, que exploraban los límites de la vida estadounidense de posguerra.

Tenía una preferencia por lugares conflictivos, las personalidades que se desintegran y el caos incipiente era algo natural.

En su ensayo The White Album, incluyó un fragmento de su propia evaluación psiquiátrica tras llegar a la consulta externa del Hospital St. John´s de Santa Mónica aquejada por vértigo y náuseas.

"Su talento consistía en escribir sobre el estado de ánimo de la cultura", dijo la esritora Katie Roiphe en una entrevista. "Consiguió canalizar el espíritu de los años 60 y 70 a través de su propia escritura, muy idiosincrásica y personal; es decir, aparentemente personal. Se adaptaba perfectamente a la época, con su sensibilidad ligeramente paranoica, ligeramente histérica y muy nerviosa. Era una conjunción perfecta de la escritora con el momento".

ENFOQUE EN LA POLÍTICA

Tiempo después, Didion se dedicó a la política y escribió en he New York Review of Books sobre la guerra civil en El Salvador y la cultura de los emigrados cubanos en Miami

A principios de la década de 1960, Didion escribía para Vogue, Mademoiselle y National Review, a menudo sobre temas como "Celos: ¿son una enfermedad curable?". Al mismo tiempo, publicó una primera novela muy bien recibida, El río en la noche (1963), sobre una familia de Sacramento que se derrumbaba.

En sus textos tocaba temas sobre la violencia, el miedo, la sensación enfermiza de que el mundo se estaba saliendo de control— y familiarizó a los lectores con "la mujer Didion".

CARRERA TRIPARTITA

Se casó con John Gregory Dunne, un escritor de Time con el que había mantenido una amistad durante varios años. Se mudaron a California y empezaron a escribir guiones. También adoptaron una hija, Quintana Roo.

Didion con su hija, Quintana Roo, y su marido, John Gregory Dunne, en su casa de Malibú, California, en 1972.

Didion y John Gregory Dunne se convirtieron en una pareja elegante. Él murió a los 71 años y su hija a los 39 de pancreatitis y shock séptico. Didion escribió sobre los dos.

Didion construyó una carrera tripartita, se dedicó al periodismo, escritura de guiones y ficción. Una vez dijo que le gustaba meterse en al vida de las personas. Esto le permitía tener información y alimentar sus reportajes de ficción, cuando algo el molestaba se dedicaba a investigar más.

En 2015, St. Martin´s Press publicó The last love song: a biography of Joan Didion, de Tracy Daugherty. Dos años después salió en Netflix Joan Didion: el centro cede, un documental producido y dirigido por Griffin Dunne, el hijo de su cuñado, el periodista Dominick Dunne.

Con información de The New York Times