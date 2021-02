Jesse & Joy lanzan sencillo donde rechazan "terapias de conversión"

“La salud mental no está regulada en México, debemos preguntarnos qué salud merecemos los mexicanos: ¿una salud mental, la cual discrimine y orille a los jóvenes al suicidio, o una salud mental que abrace a la comunidad y sea inclusiva para todas y todos?”, dijo Paola Santillán. “La homosexualidad y la transexualidad no son una enfermedad. No estamos enfermos, no hay nada qué curar”.