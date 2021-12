Jennifer Lawrence ganó menos que Leonardo DiCaprio por "Don´t Look Up". Fotografía tomada de internet.

El dinero que recibió Jennifer Lawence por hacer la película "Don´t Look Up" inició una nueva conversación sobre la desigualdad salarial entre el gremio de actores y actrices estadounidenses.

La actriz mundialmente conocida por protagonizar "Los juegos del hambre" y participar en películas de acción como X-Men, recibió menos dinero por protagonizar una película junto a Leonardo DiCaprio, este último recibió más dinero por actuar en la misma película.

Según un informe de la revista Variety, la actriz Jennifer Lawrence cobró alrededor de 5 millones de dólares (103 millones 102 mil 500 pesos) menos que Leonardo DiCaprio, por la nueva película de Netflix.

"Don´t Look Up" fue recientemente estrenada en la plataforma de streaming y se ha posicionado como una de las películas más vistas del catálogo de Netflix en los úlyimos días.

Con motivo del estreno se ofreció una rueda de prensa con Jennifer Lawrence y el director y guionista, Adam McKay, donde surgió una nueva polémica en torno a la desigualdad de salarios.

Desigualdad salarial, un problema vigente en la industria cinematográfica

El estreno de ´Don´t Look Up´ ha atraído la mirada de varios medios de comunicación y crítica especializada, pero no solamente por la trama sino por la nueva polémica de disparidad salarial.

Un reporte de Variety aseguran que Jennifer Lawrence habría cobrado 25 millones de dólares (515 millones 512 mil 500 pesos); mientras que Leonardo DiCaprio se hizo de 30 millones de dólares (618 millones 615 mil pesos), es decir que Jennifer Lawrence cobró 5 millones de dólares menos que DiCaprio.

Sin confirmar o negar la información que dio el medio de comunicación o confirmar las cifras, Jennifer Lawrence respondió a la revista:

"Leo atrae más taquilla que yo. Soy muy afortunada y estoy feliz con mi acuerdo, pero lo que he visto, y estoy segura de que otras mujeres en su lugar de trabajo lo han visto también es que es extremadamente incómodo preguntar sobre igualdad salarial. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es disparidad de género, pero no saben decirte que es exactamente."

A esta polémica se le suma las condiciones que exigieron para la actuación de Lawrence, quien tuvo que grabar algunas escenas drogada, ya que su personaje lo requería.

Jennifer aseguró que ella le pidió permiso a McKay para fumar cannabis y él lo aceptó. También aseguró que, durante el rodaje de ´Don´t Look Up´, la nueva película de Netflix y en donde grabó escenas estando drogada, ella no se encontraba embarazada aún.













Con información de: SDP Noticias