Irma lucha por recuperar a su hijo; en redes sociales la apoyan

"¿Te imaginas que te quiten a tu hijo y no pudieras verlo jamás? Eso le pasó a Irma Trejo" es lo que proponen como texto de protesta en redes sociales por el caso de Irma Trejo, quien no ha visto a su hijo desde diciembre de 2018, puesto que su expareja lo sustrajo de su hogar. Además, según el pronunciamiento difundido por la Colectiva Artemisas Veterinarias, la ex pareja de Irma Trejo la violentó de manera física y psicológica.

Irma enfrentó violencia por parte de su expareja

En el pronunciamiento difundido por la colectiva, se exige a las autoridades la intervención en el caso de custodia de su compañera Irma Trejo, en Juchitán, Oaxaca. A través del pronunciamiento manifiestan indignación y preocupación por el caso de su compañera, quien es estudiante de veterinaria de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y otras autoridades, entre las que se encuentran Ivette Morán Pérez, presidenta estatal del DIF Oaxaca, declararon que Irma fue violentada física y psicológicamente por Luis Alberto R., quien posteriormente la despojó de su hijo.

En apoyo de la compañera Irma Trejo, solicitamos su participación para la realización y difusión máxima de la protesta... Publicado por Colectiva Artemisas Veterinariass en Martes, 11 de agosto de 2020

En entrevista para La Cadera de Eva, Irma Trejo declaró sufrir violencia desde el inicio de la relación "me llegaba a buscar a la universidad y le decía a los profesores que le dijeran dónde estaba". A pesar de las señales de alarma, Irma pensaba que cambiaría, pero la violencia se incrementó en el embarazo.

"Para mí era ´pues va a cambiar´. Era la manera en que yo justificaba la violencia"

Cuando se fue a vivir con él incrementó aún más la violencia; se hizo física, con empujones y pellizcos. También declaró:

"me decía que, si yo me iba de aquí en algún momento, me iba a encontrar y desaparecer"

Violencia física, psicológica, económica y reproductiva

Irma buscó ayuda en instituciones oficiales, como Inmujeres. "Cuando yo fui a Inmujeres me hicieron un examen de violencias que había vivido, y salió que yo había vivido casi todas las violencias", dijo Irma. Asimismo, afirmó que además de la violencia física y psicológica también vivió violencia económica, puesto que su expareja no trabajaba mientras vivían juntos, y ella tenía que ver el medio para tener un ingreso.

¿Alguna vez has pensado que hubiese sido de tu vida si te hubieran alejado de tu mamá? #RegresenALeoConSuMama Gobierno... Publicado por Colectiva Artemisas Veterinariass en Miércoles, 12 de agosto de 2020

Después de tener a su hijo, Irma se puso el dispositivo anticonceptivo, y Luis Alberto le exigía que se lo quitara. Con ello, también sufrió violencia reproductiva.

"Esa violencia reproductiva también la viví; es lo que me dijeron en Inmujeres"

La vida y seguridad del menor pueden estar en peligro

Según la información proporcionada por la Colectiva, Irma no ha visto a su hijo desde el 14 diciembre de 2018, fecha en que el menor fue sustraído de su hogar en la Ciudad de México y trasladado a Juchitán, Oaxaca.

La vida y seguridad del menor pueden estar en peligro, ya que Luis Alberto R. es un hombre violento con diagnóstico de trastorno de bipolaridad; así lo indica el video publicado en el Facebook de Colectiva Artemisas Veterinarias.

En la entrevista, Irma contó que, cuando vivió con él, se dió cuenta de que tomaba unas pastillas. "Me dijeron que tenía trastorno de bipolaridad", lo que también se convirtió en justificación para la violencia. "Me decía: ´tú sabes que soy así; tú sabes que yo tengo el transtorno de bipolaridad, y por eso soy así´".

El pronunciamiento puede ser firmado por otros colectivos o a título personal a través de un formulario Google. Con rabia por la falta de justicia para su compañera, la Colectiva Artemisas Veterinaria firma su pronunciamiento con la frase:

"Te acompañamos en tu proceso, y exigimos el retorno de tu hijo a tus brazos"

Irma no ha podido ver a su hijo ni una sola vez desde que inició la demanda

Durante todo el proceso legal para recuperar a su hijo, no le han permitido verlo ni una sola vez. "Vamos a cumplir casi dos años con la demanda, y realmente, yo no he tenido una sola visita a mi hijo, ni siquiera una" dijo Irma.

El proceso que ha tenido que atravesar para recuperar a su hijo está marcado por la corrupción. "Lo que nos dijo la juez es que mi abogada se vendió", agregó.

Apoyan a Irma en redes sociales

La Colectiva Artemisas Veterinarias convocó, a través de sus redes sociales, a una protesta virtual los días 12 y 13 de agosto, utilizando el hashtag #RegresenALeoConSuMamá. Además, sugirieron otros, como #QueRegureseACasa #YoSiTeCreo #NoEstásSola y #Oaxaca.

A la protesta virtual se han sumado colectivos feministas y activistas, como Mujeres de la Sal, NiUnaMenosMéxico, la Fundación Nina Warmi, el Frente Feminista Radical Puebla, Disidentes Violetas, la Colectiva Aquelarre Violeta, entre muchas otras.

Imagina que un día te quiten un pedacito de tu corazón y no vuelvas a verle. Este es el caso de Irma Trejo, una mujer víctima de un hombre oaxaqueño que le arrebató a su hijo. Mañana es la audiencia en Juchitan, Oaxaca y ella no estará sola. #RegresenALeoConSuMama pic.twitter.com/P4OdDoVkUr — Mujeres de la Sal (@mujeresdelasal) August 12, 2020

Sobre el apoyo en redes sociales Irma dijo:

"Hay muchas mujeres que están poniéndose en mis zapatos, viendo la injusticia que no solo se comete conmigo, sino que también con muchas otras personas"

Además, comentó que, gracias a las redes sociales, se puede concientizar de los problemas de acceso a la justicia para las mujeres. "No soy la única; hay muchos casos así". Dijo que, a través de las redes sociales, las autoridades se sienten con la obligación de actuar. "Hay que presionar a la autoridad para que haga su trabajo. No debería ser así, pero así es"

La víctima hizo énfasis en la importancia de que las mujeres conozcan sus derechos y sepan que no están solas: