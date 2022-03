Investigan a Chumel Torres por violencia machista

¿El derecho a vivir una vida libre de violencia machista?



No. Aquí no. Aquí no existe eso.



Pónganse en filita. Seguiré adelante hasta que la dignidad se haga costumbre.



Déjense venir porque… ¡Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer! pic.twitter.com/dCATSvmQJT