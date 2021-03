Intensifica tu placer. Conoce la técnica de sexo oral Humming

Por si mismo el sexo oral es muy placentero, pero hay cosas nuevas que se pueden intentar y que potencian el placer rápidamente. Una buena forma de comenzar es con la técnica Humming, que es ideal tanto para hombres como mujeres y garantiza un goce al máximo.

Tal vez te parezca raro el nombre, pero en cuanto sepas en qué consiste y, sobre todo, los múltiples beneficios que aporta a tu vida sexual, no vas a dejar de hacerlo bajo las sábanas.

Técnica de sexo oral Humming para más placer

Ya sea que te encante recibir o dar sexo oral como previo a las relaciones sexuales o para terminar con broche de oro un encuentro intenso, lo cierto es que esta práctica sexual es parte fundamental de la vida sexual de muchas parejas.

Disfrutarlo de forma constante podría hacerte pensar que ya no hay mucho que agregar, sin embargo, existe una técnica que promete hacer el momento más intenso y, sobre todo, placentero: el Humming.

Para hacer más erótico el sexo oral algunos optan por técnicas complicadas como dibujar el abecedario con la lengua sobre la zona íntima femenina o intentar hacer muy profunda la felación. No obstante, el Humming es mucho más sencillo y, sobre todo, placentero.

Pasos para hacer Humming en el sexo oral

Al hacer la traducción del inglés al español, Humming significa "zumbido" y cuando sepas exactamente de qué se trata, sabrás por qué es un nombre ideal para esta técnica de sexo oral.

El Humming se trata de realizar ligeros sonidos y vibraciones con la boca cuando ocurre la acción en la zona íntima de la pareja. Digamos que, en cierta forma, la boca y lengua se convierten en poderoso vibrador que puede hacer estallar de placer a la persona amada.

Lo mejor de todo es que no se enfoca en un solo género, sino que funciona de forma perfecta para el sexo oral tanto femenino como masculino. Para hacerla solo bastan los siguientes pasos:

1. La boca puede estar cerrada o abierta

2. Lo ideal es usar garganta, labios y lengua para hacer los sonidos que causen vibraciones sobre los genitales de la pareja.

3. Se puede comenzar con un sonido sencillo como el típico "ommm"

4. Para hacerlo más divertido, se puede subir o bajar la intensidad del ruido y las vibraciones que se hacen con la boca. Estas variaciones también aumentan la excitación.

5. Las vibraciones pueden surgir en cualquier posición de sexo oral, ya sea un clásico 69 o un erótico 42.

Puede ser complicado al principio, pero vale la pena seguir intentando

Puede que al principio te cause un poco de risa o no sepas bien cómo hacerlo, pero si lo practicas, seguro que perfeccionarás la técnica. Recuerda, no solo se trata de emitir sonidos cualesquiera, el primer paso es experimentar para encontrar que es lo que le gusta y lo que no a tu pareja.

Las vibraciones son excitantes, pero no en todas las circunstancias, hay quienes prefieren algo lento y suave, mientras que otros gozan más con algo intenso.

Haz varias pruebas hasta que encuentres con qué sonidos se siente más cómoda tu pareja, si prefiere que tengas la boca abierta o cerrada. Puedes combinar las vibraciones con movimientos de la lengua, así la excitación será más rápida.

Disfruta de todo el cuerpo de tu pareja

Otra recomendación es no limitarse a los genitales, lo mejor es realizar la vibración con la boca en zonas como el cuello, los muslos o los pezones. Si te cuesta mucho trabajo, puedes agregar un juguete sexual que vibre para apoyarte y hacer que la pareja pierda el control.

Lo importante es que experimentes y que no te rindas a la primera. Intentar hacer un efecto de vibración con la boca puede ser muy excitante ya que como mínimo causará un cosquilleo que romperá con las sensaciones de siempre y hará el encuentro muy especial.

Hacer técnicas de sexo oral como el Humming puede darte nuevas habilidades en la cama y al mismo tiempo, sorprenderá a tu pareja y la llevará al éxtasis total. ¿Te atreves a intentarlo?

(Con información de Let´s Kinky y Cosmopolitan)