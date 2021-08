Instagram censura póster de filme de Almodóvar y esta fue la razón

El cartel para la nueva película de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, fue censurado por Instagram tras mostrar un pezón. El diseñador español, Javier Jaén, quien ha realizado portadas para The New York Times, The Washington Post, The New Yorker y El País Semanal fue quien creó el "polémico" póster.

"El objetivo fue hacer el mejor cartel para atraer al público", compartió Jaén en entrevista para El País, quien después de ver la película, proponer ideas y comentar con el director diseñó un cartel de fondo rojo, letras rosas y un pezón lactante.

Cartel de la película Madres Paralelas, Almodóvar 2021 (El País)

A pesar de pensar en la posibilidad de poder ser censurado por dicha red social en específico, el equipo del filme decidió que el cartel transmitía la esencia de la película y correrían el riesgo. "Por lo visto Instagram tiene problemas con los pezones", señaló el diseñador al medio español.

El póster intenta representar el drama, la pena y la fuerza de la maternidad que se refleja en la película, explicó Jaén y señaló que las políticas de Instagram sí especifican que están prohibidas las publicaciones de pezones exceptuando las que están en un contexto de maternidad y lactancia, el que sería el caso del cartel que no intenta sexualizar o hacer algo pornográfico con el cuerpo femenino.

Sin embargo, cuando el póster se publicó el ruido en la red social fue inmediato. "Me ha parecido todo un poco triste porque todavía no he entendido qué tiene de polémico", sostuvo Jaén. Por otro lado, también compartió que todo lo ocurrido lo hizo pensar en todas las personas que han sido censuradas por publicar fotografías de sus cuerpos donde son señalados como si mostraran algo malo o "no se puede ver". Además, resaltó al acto como machista y sexista, debido a que el pezón del hombre no se censura y el de la mujer sí.

"Me sabe mal que estemos hablando de esto y no de la película", sostuvo Jaén; sin embargo, la censura ha puesto sobre la mesa una discusión importante sobre el cuerpo y poco a poco derriba ideas y estructuras que reprimen al cuerpo. "La polémica es tan absurda que me cuesta creer que en 2021 alguien se pueda sentir ofendido por esto", dijo el diseñador para la entrevista de El País.

Por último, Jaén agradeció la confianza de Pedro Almodóvar quien siempre brindó su apoyo y complicidad y dijo: "No tengo la intención de hacer nada polémico. Pero sí de poner sobre la mesa debates que deben de suceder".

Con información de El País

