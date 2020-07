Infectólogas mexicanas exigen por Twitter el uso de cubrebocas

A través de una campaña por redes sociales, infectólogas mexicanas piden el uso del cubrebocas para evitar los contagios. La doctora Brenda Cabtree, titular D en la Clínica de VIH, del Departamento de Infectología del INCMNSZ, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía con diversas infectólogas con cubrebocas.

En su publicación invita a la población a usar cubrebocas y publicar una foto con éste.

Infectólogas mexicanas te pedimos que uses cubrebocas!!! Ayudar a controlar la pandemia de #COVID19 es responsabilidad de todos.

Infectólogas mexicanas te pedimos que uses cubrebocas!!! Ayudar a controlar la pandemia de #COVID19 es responsabilidad de todos.

Apoya dando RT y pon tu foto usando cubrebocas. #MujeresEnCiencia @mujeresenmed #WearADamnMask #UsaCubrebocas #WeAreID

También ha compartido en su perfil de Twitter publicaciones de médicos con cubrebocas, reforzando la necesidad de su uso para evitar la pandemia.

Los Infectólogos de México ???? te pedimos que uses cubrebocas!

Los Infectólogos de México te pedimos que uses cubrebocas!

Ayudar a controlar la pandemia de #COVID19 es tarea de todos.

Mario Molina también pide el uso del cubrebocas

En el artículo, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America publicado en coautoría por Mario Molina, Premio Nobel mexicano de Química, realza la necesidad de usar cubrebocas para frenar al coronavirus. Ya que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ha señalado que sólo los enfermos deben usarlo.

En la investigación se menciona que "la transmisión por el aire, particularmente a través de aerosoles nacientes de la atomización humana, es altamente virulenta y representa la ruta dominante para la transmisión de esta enfermedad. Sin embargo, la importancia de la transmisión aérea no se ha considerado en el establecimiento de medidas de mitigación por parte de las autoridades gubernamentales".

En el artículo se se señala que las medidas de aislamiento social y cuarentena no son suficientes para proteger a la población, por lo que es fundamental el uso de cubrebocas.

La Silla Rota dio a conocer en exclusiva el pasado 8 de junio que Mario Molina aseguró que había una confusión al pensar que el cubrebocas sólo ayudaba a que las personas infectadas no contagiaran a otras, ya que su uso ayuda a prevenir la propagación del virus.

También el Premio Nobel mexicano de Química dijo que el presidente López Obrador también debe usar cubrebocas. Además, consideró que su uso puede hacer una gran diferencia para evitar el número de contagios de la covid-19 y así lo demuestra la experiencia en Nueva York, donde a partir del uso del adminículo, bajaron los casos y las muertes.