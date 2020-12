India, el país más peligroso del mundo para las mujeres según la última investigación de la Fundación Thomson Reuters. Miles de mujeres al año ´cortadoras de caña´ son sometidas a una histerectomía, operación que se realiza para extirpar el útero, para trabajar sin las molestias que los ciclos menstruales y los embarazos pueden provocar.

India, mujeres sin útero

Cuando Vandanna K tenía 22 años, un médico de una clínica privada le extirpó el útero después de decirle que corría el riesgo de padecer un cáncer. Desde esa edad, Vandana trabajaba en las plantaciones de caña de azúcar y el mukada, el contratista para el que trabajaba, le recomendó una clínica privada después de prestarle dinero para realizarse la histerectomía una operación para extirpar el útero.

Así como Vandanna, miles de mujeres en el estado indio de Maharashtra viven constantes dolores en el vientre y la espalda, cansancio crónico y una deuda aproximada de $14,000.00 pesos, es como viven miles de mujeres en el estado indio de Maharashtra.

Usha T., a los 28 años, otra de las mujeres de la india, se sometió a la misma operación que la dejó sin útero y dañó su vejiga para siempre. Ahora tiene que ir al baño cada media hora y no le es posible trabajar en la plantación. Sitabai Z. a los 19 años también se realizó la histerectomía. Nueve años después lucha contra una osteoporosis y pobreza absoluta.

Mujeres víctimas de abuso

La fotoperiodista francesa Chleo Sharrock, en su obra Sugar Girls menciona: "Un aspecto muy triste es que muchas de ellas ni siquiera se dan cuenta de que son víctimas de abuso". La periodista que recogió los tres testimonios de las víctimas anteriores afirma que no había nada anormal en su útero.

El estado indio de Maharashtra es el segundo mayor productor de azúcar en el país y las mujeres sin útero abundan en esa localidad. El mukadam acostumbra contratar a la pareja, mujer y hombre, pagando por adelantado una cantidad que va desde las 80.000 hasta las 120.000 rupias, que equivale entre 21,000.00 y 32,000.00 pesos.

Dentro de este campo se ha visto a la menstruación y a los embarazos como obstáculos para un mejor aprovechamiento en la recolección por lo que la histerectomía es la mejor alternativa. El perder la fertilidad no les preocupa, ya que la mayoría de las mujeres son madres; sin embargo, a ninguna le avisan sobre los desequilibrios hormonales, la deficiencia de calcio o los dolores permanentes. Mucho menos sobre las consecuencias de salud que puede ocasionar una operación mal hecha.

Prácticas ilegales en contra de las mujeres

Las histerectomías han envuelto a miles de mujeres en deudas y enfermedades. Según cifras oficiales de Maharashtra, entre 2016 y 2019, 4,605 mujeres de entre 35 y 40 años, se sometieron a la histerectomía en 99 clínicas del distrito de Beed. Organizaciones de derechos humanos aseguran que estas cifras son al menos 14 veces más altas. Del mismo modo, existe un pequeño pueblo llamado Vanjararwadi en donde la mitad de sus mujeres no tiene útero.

La operación para extirpar el útero se lleva practicando de forma ilegal desde 1990; no obstante, hasta el 2019 surgieron historias y testimonios de mujeres víctimas cuyos cuerpos han sido intervenidos y abusados por esta práctica. Una investigación del diario indio Hindu Business Line titulada "Por qué hay en Beed tantas mujeres sin útero" reveló esta cruel situación en el país.

La investigación señala que las chicas del azúcar, muchas analfabetas y de recursos escasos, son el blanco perfecto de los médicos y mukadam (contratistas), ya que son ignoradas por la ley, no cuentan con seguro médico, prestaciones, ni sindicato. En junio del 2019 el Parlamento de Maharashtra estableció una Comisión de siete miembros para aplicar sanciones a los culpables de los hechos. No obstante, aún no se ha castigado a nadie por estos actos.

La mujer india invisibilizada

En India el cuerpo de la mujer continúa siendo un tema tabú. Hasta el año 2013, el tema de la protección de las muejres entró en debate público y se promulgó una ley para prevenir, prohibir y sancionar el acoso sexual en el trabajo. Sin embargo, el índice de Igualdad de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) ubica a este país en el puesto 129 de 162 países del mundo.

"A las niñas hay que enseñarles a comportarse como si no existieran, a reducir al mínimo su personalidad a fin de sobrevivir, a servir a los hombres y a no molestarlos", escribe la socióloga india Deepa Narayan autora de Chup: Romper el silencio sobre las mujeres de la India.

Se estima que las mujeres de esta región trabajan hasta 18 horas al día sin descanso. Viven en condiciones higiénicas escasas y chozas sin agua ni baños. Sin embargo, las mujeres no disponen de otros medios de vida y deben emigrar para trabajar en las plantaciones.

Según expertos de Makaam, red de activistas por los derechos de las mujeres indican que la histerectomía es la punta del problema: "Sus vidas están marcadas por el matrimonio precoz, la falta de educación, la carga de trabajo, el abandono de la salud, especialmente en el campo de la salud reproductiva y la violencia doméstica y laboral".

