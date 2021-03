Impunidad, un obstáculo en la aplicación de la #3de3VsViolencia

"La 3 de 3 es una apuesta por la ética y la decencia en la política", dijo la abogada y feminista Patricia Olamendi, en la mesa de diálogo "Violencia política 2021: ningún agresor en el poder", organizada por La Cadera de Eva y la Fundación Elena Poniatowska Amor.

De acuerdo con las participantes de la mesa, (la consejera electoral Adriana Favela, la abogada Patricia Olamendi y las feministas Yndira Sandoval y Teresa Hevia), la impunidad ha permitido que los agresores continúen siendo postulados a candidaturas, a pesar de la aprobación de la Ley 3 de 3 contra la violencia.

¿Qué es la Ley 3 de 3 contra la Violencia?

El 28 de octubre del año pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Consejo General, aprobó los criterios de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género, que fue impulsada por la organización feminista Las Constituyentes CDMX.

Los criterios de la Ley 3 de 3 contra la violencia serán aplicados en el proceso electoral 2021. La iniciativa busca impedir que agresores lleguen a puestos de poder y toma de decisiones.

De acuerdo con Adriana Favela, consejera electoral del INE, para cumplir con la 3 de 3, los partidos políticos deben presentar un documento en el que afirman que sus candidatos no son personas condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales o por adeudar pensión alimenticia.

Impunidad permite que agresores continúen en candidaturas

A pesar de la implementación de la 3 de 3 contra la violencia, la impunidad es lo que permite que los agresores continúen siendo candidatos a puestos de representación popular, enfatizaron las participantes en la mesa de diálogo.

De acuerdo con la consejera del INE, Adriana Favela, no contar con una sentencia firme condenatoria permite que los agresores puedan darle la vuelta a los lineamientos contra la violencia de género.

"Sí hay denuncias, pero no logran tener una sentencia firme condenatoria", dijo Adriana Favela, quien explicó que en el caso del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, hay denuncias de mujeres, pero al quedarse archivados los casos, no se les da una sentencia condenatoria. "Eso posibilita que estas personas, que son agresores, puedan llegar al poder", afirmó.

La consejera enfatizó que las denuncias contra Macedonio no se presentaron recientemente sino hace años, pero los casos quedaron sin respuesta. "Las denuncias no se presentaron cuando se fue a registrar como candidato; las denuncias tienen años, pero no se les dio una sentencia condenatoria'', dijo.

"Cuando se habla de sentencia es desconocer, de entrada, la gran y dolorosa impunidad en delitos contra las mujeres", señaló Yndira Sandoval, fundadora de la organización Las Constituyentes CDMX e impulsora de la Ley 3 de 3 contra la violencia.

De acuerdo con Yndira, la propuesta inicial de las Constituyentes CDMX no hablaba únicamente de los casos en los que hubiera una sentencia condenatoria, sino que también buscaban que se aplicara en casos de antecedentes de denuncias.

"La propuesta inicial de Las Constituyentes decía: no contar con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento o sentencia", afirmó Yndira.

Para la fundadora de Las Constituyentes CDMX, el caso de Salgado Macedionio expone la cadena de impunidad que permite que los agresores lleguen al poder, a pesar de la aprobación de la Ley 3 de 3 contra la violencia.

Los aportes de la Ley 3 de 3 contra la violencia

A pesar de sus limitaciones legales, la Ley 3 de 3 contra la violencia permitió poner el foco de atención en donde antes no se ponía, afirmó Yndira, quien resaltó 3 aportes sustantivos de la iniciativa. "Contribuye a que transitemos a una paridad cualitativa, sustantiva, que no solo se quede en la parte cuantitativa", dijo Yndira.

Además, de acuerdo con Yndira Sandoval, la Ley 3 de 3 contra la violencia promueve la ruptura del pacto patriarcal desde las instituciones y contribuye a los criterios que la ciudadanía utiliza a la hora de elegir a sus representantes.

La abogada Patricia Olamendi calificó a la 3 de 3 contra la violencia como "una apuesta por la ética y la decencia en la política", y señaló la importancia de continuar insistiendo en el INE con los lineamientos de su aplicación.

Por su parte, Teresa Hevia dijo que, a pesar de los obstáculos frente al cumplimiento del objetivo de la 3 de 3, su aporte se encuentra en contrarrestar la normalización de la violencia:

"Yo creo que uno de los valores más importantes de la 3 de 3 es que, con esa medida, dejamos de normalizar la violencia", dijo Teresa Hevia. "Por lo menos ahora tienen una sanción social", agregó.

¿Qué sigue en materia electoral y violencia contra las mujeres?

La consejera del INE, Adriana Favela, dijo que los partidos políticos siempre encuentran la manera de darle la vuelta a las leyes, a pesar del perfeccionamiento de los instrumentos del INE. Sin embargo, afirmó que se continuará con el fortalecimiento de la Ley 3 de 3 contra la violencia:

"Yo sí me comprometo a verificar cómo podemos perfeccionar esto y a ver cómo le hacemos para que las personas que están involucradas en la aplicación de este tipo de herramientas tengan otra forma de pensar y actuar de forma eficaz", dijo.

Por su parte, Yndira Sandoval resaltó que aún hay mucho que hacer, y es un tema en el que no van a desistir. También, hizo un llamado a cerrar filas para no dar ni un voto a Morena. "Esto que vimos con la ratificación de la candidatura de Felix, el sostenerlo desde la principal fuerza política y esta cadena de impunidad, tiene que ver no solamente con lo que sucedió ayer", señaló.

