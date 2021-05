"Impetuosa" la cerveza feminista creada por mujeres

Más de 100 mujeres crearon Impetuosa, una cerveza creada por mexicanas de diversos colectivos y cervecerías. Este año salió a la luz la segunda versión de Impetuosa, un proyecto que surgió el año pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con Angélica Jiménez, mujer dedicada al mundo de la cervecería, la intención de la primera versión de Impetuosa fue visibilizar la violencia ejercida contra las mujeres, pero fue a raíz de la pandemia por covid-19 que las mujeres cerveceras decidieron darle un nuevo enfoque a la versión 2021 de Impetuosa.

"Con el nombre queríamos reflejar el ímpetu que todas las mujeres tenemos, estas ganas, el empuje, la proactividad. El año pasado estuvo principalmente enfocado al tema de la violencia de género", dijo Angélica Jiménez en una entrevista para Gourmet de México.

"Este año quisimos hablar un poco más del tema de la mujer en tiempos de crisis", dijo Angélica, destacando las problemáticas que las mujeres atraviesan en el confinamiento. "Nuestro objetivo este año fue visibilizar las problemática, comunicar y sensibilizar sobre las consecuencias e implicaciones que hemos tenido las mujeres en este año de pandemia", agregó.

De acuerdo con Angélica, este año dieron prioridad a la visibilización de la violencia doméstica que se encuentra en aumento debido al confinamiento, pero también, decidieron visibilizar cuestiones como el reto de la maternidad y el trabajo en el contexto de pandemia.

Mujeres de distintos territorios

Las mujeres creadoras de Impetuosa son originarias de distintos territorios, incluido Oaxaca. La cerveza es estilo "english porter", con 4.6% de porcentaje de alcohol, cuyo sabor tiene tonos de caramelo y granos tostados.

En colaboración con organizaciones de la sociedad civil, Impetuosa busca aportar a la lucha contra la violencia de género, ya que las ganancias serán destinadas a Hogar Comunitario Yach´il Antzetic, A. C., dedicado a acompañar a mujeres indígenas que viven violencia de género y embarazos no planeados, así como a Mujeres Libres Colem, A. C., dedicada a atender y analizar la violencia estructural feminicida.

Los esperamos éste viernes! Impetuosa en Xolotl, Cerveza con causa Adelitas Cerveceras Mexicanas AvoBeer Publicado por Cervecería Xolotl en Miércoles, 5 de mayo de 2021

Muy pronto Impetuosa estará en la mesa de los hogares feministas, las cerveceras oaxaqueñas recomiendan buscarla en páginas como "Capucha", la "Juquileña" y "Boca de Borracha" para poder adquirir el producto y contribuir a la causa.