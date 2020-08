Imaginemos que te llamas Araceli

¿Por cuánto dinero arriesgarías tu libertad? ¿30 mil? ¿200 mil? ¿1 millón? ¿Tu libertad no tiene precio? La respuesta responderá a las circunstancias individuales, y estas, evidentemente, estarán estrechamente ligadas al contexto.

Imaginemos ahora que estás dispuesta a arriesgarlo todo por dos mil pesos. Imaginemos, también, que eres zapoteca, que cuidas de tu madre y que tu oficio es el de costurera. El hilo y la aguja es tu único ingreso mensual. Si ya has llegado hasta este punto te voy a pedir forzar un poco más la imaginación: por primera vez en tu vida aceptas transportar un paquete. Sabes que está mal, pero lo aceptas porque este mes no tienes dinero ni para comprar telas.

Como no sabes de qué va el negocio, cuánto se paga, ni qué conlleva, aceptas transportarlo por dos mil pesos: te parece normal, es lo que haces en un mes entero de trabajo exhaustivo; te ayudará a comprar comida para ti y tu madre y podrás comprar insumos para seguir trabajando.

Pero, algo sale mal. Tú terminas encarcelada con una sentencia de seis años y seis meses de prisión y tu madre, que ya no puede caminar ni ver bien, sola en su comunidad de origen y sin los medios para mantenerse por sí misma.

Dejemos ahora la imaginación a un lado. Esta historia es un caso verídico de los muchos que abundan en nuestro país y fue presentado por Equis Justicia y Documenta A.C. en conferencia de prensa. Ambas organizaciones, que cuentan con una larga trayectoria en la defensa, estudio y promoción de los derechos humanos, se dieron a la tarea de ponerle rostro a las mujeres y los hombres que están privados de su libertad, en condiciones de extrema vulnerabilidad y cuyos casos requieren de atención urgente de las autoridades.

"La situación era terrible incluso antes del covid-19", asegura Ana Pecova, directora de Equis Justicia. Las cifras hablan por sí solas: 91,4% de las mujeres no había sido juzgada previamente por un delito y 76,3% de ellas sufrieron algún tipo de violencia por parte de la policía según datos de la misma organización.

A estas condiciones hay que sumarle el contexto de la pandemia. Entonces la ecuación se vuelve atroz: criminalización de la pobreza + explotación de las condiciones de vulnerabilidad + debilitamiento del entorno familiar + emergencia sanitaria = El resultado es la urgencia, la imperiosa necesidad de despresurizar los centros penitenciarios, garantizar condiciones de higiene dentro de ellos y juzgar con perspectiva de género.

¿En qué puede ayudar la Ley de Amnistía?

Hace algunas semanas escribí en esta misma columna que la Ley de Amnistía no iba a beneficiar a las mujeres presas por abortar ya que no hay mujeres encarceladas bajo ese delito en el fuero federal. Sin embargo, la Ley de Amnistía sí puede beneficiar casos como este: mujeres y hombres en situaciones de extrema vulnerabilidad a los que la justicia les ha fallado. Y que no pueden esperar.

Mientras la Comisión de Amnistía sigue retrasándose en la publicación de los lineamientos para poder acceder a los beneficios de la ley -que ya deberían ser públicos-, los días pasan, la pandemia por covid-19 se agudiza y las posibilidades de padecer consecuencias irreversibles se multiplican.

"Las personas privadas de la libertad están en custodia del Estado", nos recuerda en esta misma conferencia, María Sirvent. El Estado, entonces, tiene la obligación de garantizarle a estas mujeres y estos hombres condiciones de seguridad, higiene y bienestar. También tiene la obligación de atender las inequidades de género que se profundizan dentro de los penales: las mujeres son juzgadas con penas más severas y 50% de las que están privadas de su libertad no cuentan con una sentencia. Es decir, no se sabe si son culpables o no.

Imaginemos que estás en una celda del Reclusorio Femenil de Tanivet, Oaxaca. Tu caso fue tomado por Equis Justicia y tu pedido de amnistía presentado el 1 de julio. Sabes que los lineamientos aún no han sido publicados y que dependes de ellos para poder acceder a las medidas de reparación por haber sido juzgada sin perspectiva de género. Pero el tiempo se te está acabando y ya no puedes esperar: imaginemos que tu nombre es Araceli.

#AmnistíaYA

