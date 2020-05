Ignoran opinión de mujeres en covid-19, ¿científicos machistas?

Las mujeres están en la primera y en la última fila que se dedica a combatir el covid-19. Se encuentran las científicas, infectólogas, enfermeras, cuidadoras, personal de limpieza, entre otras. Sin embargo, en los hospitales y centros de investigación cuando se deben tomar decisiones y se crean equipos de trabajo son ignoradas, denunciaron científicas, asociaciones y parlamentarias en Italia.

Debido a la denuncia, el Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que que hablará con los responsables para gestionar que se involucren a las mujeres en esta pandemia. El primer grupo de expertos creado por el Gobierno de Conti no incluye ninguna mujer.

"No es sólo una falta de reconocimiento de las capacidades femeninas, sino que tampoco ofrecen una representación justa de nuestra Italia", escribieron un grupo de más de 80 científicas a Conte.

"El problema reside en que se han creado los grupos de trabajo sin ningún tipo de transparencia y sin basarlo en las competencias", explicó Valeria Poli, profesora de biología molecular y una de las científicas que ha firmado la carta.

Las mujeres frente a la pandemia son vitales

Las científicas acusan el entorno cultural que lleva a las autoridades a tomare este tipo de decisiones. Ya que el 56% de los médicos son mujeres y el 80% del personal sanitario también es personal femenino.

Si revisamos los avances globales en al epidemia, las mujeres han marcado una diferencia para erradicar el virus en sus países. Uno es el caso de la ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, quien redujo el número de contagios de covid-19 y levantó el periodo de cuarentena.

Asimismo, la canciller alemana, Angela Merkel, también ha dejado huella, anunció este miércoles 6 de milla que quitará algunas restricciones y el prolongamiento de la norma general del distanciamiento social.

Incluso, en la revista The Lancet publicó en marzo 2020 una crítica a la falta de perspectiva de género en el tratamiento de la pandemia, aseguró que no hay conocimiento de las diferencia del impacto del virus en el cuerpo femenino y masculino. Aunque los casos de contagio han sido los mismos, el número de mortandad ha sido mayor en hombres.

En la publicación los investigadores Clare Wenham, Julia Smith, Rosemery Morgan exhortaron a la comunidad científica a hacer investigaciones con perspectiva de género para que se reconozca en qué manera los brotes afectarán a los hombres y a las mujeres, es un paso fundamental para comprender los efectos primarios y secundarios de una emergencia de salud en diferentes individuos y comunidades, y para crear políticas e intervenciones efectivas y equitativas.

Además, se reconoce que los esfuerzos que han tenido que hacer las mujeres para estar en puestos de poder, fortalece su criterio para la toma de decisión, de acuerdo con Arwa Mahdwi, quien escribió en The Guardian el artículo The secret weapon in the fight against coronavirus: women / El arma secreta para luchar contra el coronavirus: las mujeres.