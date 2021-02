Hombres presentaron mayor ansiedad esta cuarentena

“En este proceso he pasado por un sin fin de emociones. Desde la tranquilidad, sentirme segura, feliz, en armonía pero también he tenido muchos momentos de incertidumbre, preocupación, frustración y enojo por la sobre carga de trabajo. Justo la semana pasada le comenté a mi esposo que en ese momento no me sentía a gusto con nuestra relación de pareja y él sólo me escuchó.