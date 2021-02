Hombres ingresan a foro virtual y se masturban frente a mujeres

"Es momento de recordarles a todas las mujeres y a todas las niñas que no están solas y que no tenemos porque pedirles disculpas por los insultos que nos hacen los hombres porque no lo merecemos, porque con el simple hecho de hacer nuestro trabajo no merecemos estar bajo el escrutinio de los hombres que se sienten dueños de todos, ya basta", sentenció.