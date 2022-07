Hombre trans usa baño de mujeres, lo golpean y arrestan

Un hombre trans en Ohio, Estados Unidos, asistió a un campamento, las instrucciones que le dieron fue entrar al baño según su sexo de nacimiento, pero fue agredido y arrestado.

El sujeto fue identificado como Noah Ruiz, recibió la indicación de usar ese baño. Ante esta instrucción, el entró junto con su novia al baño de mujeres, usuarias lo molestaron.

Una mujer reconoció su identidad de género le dije que no estaba permitido el ingreso de hombres. Esto ocurrió en Cross´s Campground ubicado en el poblado de Camden, Ohio.

LA AGRESIÓN

Al salir del baño, tres hombres lo siguieron y lo agredieron provocándole cortadas y moretones.

"Me ahogaron. Amenazaron con matarme, me llamaron maricón. Expliqué a mis agresores que el dueño me indicó usar el baño de mujeres. Seguí las reglas", explicó.

Noah Ruiz fue detenido por agentes del condado, se dijo que estaba "intoxicado y beligerante", por lo que enfrentó cargos por alteración al orden público, por lo que ahora el joven ha pensando demandar por crimen de odio.

BRECHA SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD EN ESTADOS

En muchas naciones, ha habido una aceptación cada vez mayor de la homosexualidad, incluso en los Estados Unidos, donde el 72% dice que debería aceptarse, en comparación con solo el 49% en 2007, informó The Pew Research Center.

Si bien la aceptación ha aumentado en las últimas dos décadas, la división partidista sobre la homosexualidad en Estados Unidos es amplia. Más de ocho de cada diez demócratas e independientes de tendencia demócrata (85 %) dicen que se debe aceptar la homosexualidad, pero solo el 58 % de los republicanos y de tendencia republicana dicen lo mismo.