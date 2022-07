Hombre trans está embarazado y espera mellizos

Emprendo una aventura bien pensada, eso de hacer las cosas "porque sí" nunca fue lo mío. Me embarco en un viaje que hace mucho vengo surcando, La Paternidad. Pude darle sentido a esa palabra cuando la hice mía. Nunca me fue fácil porque no la tuve presente. Antes incluso de empezar este proceso con mis niñes, tuve que hacerme cargo de mi propia paternidad. Ser el padre de la niña que fui en los noventa, escribió en un post de Instagram.