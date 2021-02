Hombre, también reacciona a comentarios machistas

El Ayuntamiento de Barcelona ha promovido una campaña contra el acoso donde invita a los hombres a ser parte de esta lucha.





El lema de la campaña es “Para parar la violencia machista, di lo que piensas”.

En el video se ve a dos amigos a las afueras de una churrería, uno de ellos al ver una mujer le grita: “Madre mía, vaya pibonaco. ¿Qué haces tan sola? ¿Quieres que te acompañe o qué? ¡Guapa!”.

En seguida, el otro le para y le dice: “¿Cómo va a querer que la acompañes? ¡La has asustado, joder!”. Y añade que está harto de que haga eso: “Da asco. Y miedo. Y no me vuelvas a decir que vas borracho”.

La realidad es que se lo imaginó, no dijo nada. El amigo va detrás de la joven y le grita “¡Eh, no corras! ¡Espérame, guapa!”.





Este video invita a los hombres a no quedarse callados y parar la violencia machista. Esta campaña tendrá dos videos más en conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La campaña también contiene ilustraciones dirigidas a los hombres que dicen “tío, que te aproveches de ella porque está borracha es violencia sexual”, “sí es sí y no es no. ¡Fácil!” y “compartir por chat fotos íntimas de vuestros ligues no mola y es delito”.

Campaña Gobierno de la Ciudad de México

En México, el gobierno de la Ciudad sacó una campaña titulada #DateCuenta donde también trae mensajes dirigidos a los hombres.

Algunos de los mensajes de la campaña implementada por Claudia Sheinbaum son “Chiflarle no es halago, es violencia”, “Tomarle fotos no es gracioso, es violencia”, “Compartir fotos íntimas sin permiso es violencia”, “Despedir a una mujer por tener hijos, es violencia”.

Campaña #DateCuenta. Entre todos paremos la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. pic.twitter.com/MAiDskA866 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 25, 2019

Campaña Larousse

En 2017, el diccionario Larousse lanzó una campaña en los vagones y estaciones del metro modificando la definición de algunas palabras. Su campaña fue difundida con los hashtags #AcosoNo y #NoEsLoMismo.

Algunas de los mensajes de su campaña fueron “Repulsión: lo que provocas cuando acosas a alguien”, “Falda es una prenda de vestir femenina que no debería de usarse con miedo”, “Bombón es un dulce esponjado de azúcar. No una mujer”.

Gran campaña de Larousse para sensibilizar a las personas sobre el #acoso que viven más del 90% de las mujeres en México y el mundo #AcosoNo pic.twitter.com/xy88jhRwLu — CONAVIM_MX (@CONAVIM_MX) August 9, 2017

Campaña Argentina

En Argentina, la Fundación Avon lanzó una campaña similar n la que un joven afeaba el acoso callejero de un amigo. El anuncio acababa con un mensaje parecido: "Si tenés algún amigo que lo hace, frénalo. Hacele sentir lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes callado".