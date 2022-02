Hombre se hace pasar por militar, enamora a mujer y la estafa por Facebook

"Me pidió que lo ayudara y lo hice, pero con el tiempo me endeudó mucho y porque me enamoré de esta persona. Solo quería ayudarlo mucho. Sé que he sido un tonta, pero estas son las cosas que hacemos por amor", dijo. Asegura que al usuario del perfil falso no le gustaba que le hiciera tantas preguntas y que nunca tuvieron una videollamada. Tampoco se cuestionó revisar las imágenes en las plataformas.