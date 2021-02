Hermanas árbitras buscan abrir brecha como lo hizo Virginia Tovar

En 2004, Virginia Tovar Díaz se convirtió en la primera y única árbitra mexicana en pitar un partido en la Primera División de México. Virginia, hoy retirada, abrió una brecha que el machismo dentro del futbol mexicano volvió a cerrar.

Fue el partido entre América y el Irapuato el 22 de febrero de 2004, cuando Virginia Tovar debutó, entre críticas, desprecios y hasta insultos, como el que le gritó Cuauhtémoc Blanco, quien le sugirió que “mejor se fuera a lavar los platos”.

“Me siento muy orgullosa de ser la primera. No me siento orgullosa de ser la última, yo quiero que otras mujeres vengan atrás de mí, que hubiese servido ese camino que abrí, pero no se abrió, lo volvieron a cerrar”, fueron las palabras de Tovar Díaz en una entrevista para Medio Tiempo en 2017.

Sin embargo, 16 años después del debut de Virginia Tovar, dos hermanas podrían hacer historia y abrir de nuevo las oportunidades para las árbitras mexicanas. Se trata de Diana y Priscila Pérez, un par de juezas centrales que se encuentran en proceso para poder dirigir en la máxima categoría de la Liga MX.

Las hermanas fueron protagonistas y se llevaron los aplausos en la Copa Telcel, torneo amistoso previo al Apertura 2020. Diana Stephania Pérez lo hizo hace unos días en la victoria de los Tuzos ante Atlético San Luis, mientras que Priscila Eretzel Pérez llevó las acciones en el Léon vs Juárez.

???? ¡FELICIDADES! ????

Las hermanas Pérez Borja fueron árbitras centrales en la #CopaTelcel de @LigaBBVAMX. Priscila debutó como juez central en el encuentro @clubleonfc vs @fcjuarezoficial y Diana estuvo en el @AtletideSanLuis vs @Tuzos. Ambas son constantes en la @LigaBBVAFemenil pic.twitter.com/rGebHwxhn4 — Ellas en el Deporte (@EllasDeporte) July 15, 2020

Las hermanas originarias de Irapuato, Guanajuato, cuentan con experiencia en la Liga MX Femenil. La última final disputada del torneo femenil entre Tigres y Rayados en diciembre de 2019, fue pitada por ellas.

Tras su participación en el torneo amistoso, el presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, dio a conocer que el próximo 6 de agosto, las hermanas Diana y Priscila Pérez Borja, realizarán las pruebas para poder pitar partidos de la liga varonil, con lo que se volverán a abrir las puertas para que una árbitra pite un partido de Liga MX.

LAS PÉREZ SON ASÍ

Las hermanas Diana y Priscila Pérez son arbitras que hicieron historia en el futbol mexicano, pues pitaron en el torneo amistoso Copa Telcel. Es raro qué las dos tengan la misma especialidad (centrales) pero no será raro verlas actuando muy pronto en la Liga MX pic.twitter.com/K5hbcIk3bG — joseborda (@joseborda1) July 17, 2020

“En la Comisión de Árbitros no vemos géneros, yo veo atletas y va a estar el que tenga capacidad, vimos a dos árbitras en el torneo que se jugó en León y esa puerta está abierta. Estas señoritas han pitado finales de futbol femenil con récord de asistencia como por ejemplo en Monterrey”, dijo en conferencia el exsilbante.

Brizio también destacó que las hermanas Pérez Borja son parte de un grupo de 15 silbantes y otros 10 asistentes, con los que trabaja la Comisión, con el objetivo de que en un año sean parte de la renovación de la plantilla de árbitros.

La misoginia que sufrió Virginia Tovar

Aunque su debut fue en el partido América vs Irapuato en 2004, debió darse una semana antes, cuando estaba programada para el Tigres vs Irapuato. El duelo terminó por pitarlo Fernando Silva, porque un directivo del equipo felino no quiso que la árbitra originaria de Guadalajara, por ser mujer, se encargara del encuentro.

“Al día siguiente a las 12 del día me dicen ‘¿sabes qué?, siempre no vas a debutar en este partido’. No me dieron una explicación, nada más que un directivo de Tigres no quiso”, señaló la exárbitra en una entrevista en 2017,

Tras su debut, Tovar “estaba soñada”, ya que ese partido fue el que más raiting tuvo de esa jornada, sin embargo, comenzaron las críticas. “Mi asesor me dijo ‘todo muy bien, lo único que no me gustó es que corrieras como mujer’”.

Pero las ofensas también las vivió en la cancha. No solo Cuauhtémoc Blanco le sugirió “que mejor se fuera a lavar los platos”, otros jugadores como Jared Borgetti y Luis García mostraron su rechazo ante la primera arbitra de la Liga MX.

“Hubo jugadores que no querían que estuviera ahí como Jared Borgetti. Apenas estaba tirando el volado para iniciar el partido y me decía ‘¿para qué la mandan mija si no tiene capacidad?’ Y yo le decía ‘espérame, todavía no empiezo a arbitrar y ya me estás echando’”.

“Luis García como que no lo veía muy normal, hasta volteaba y como que le daba risa”.

Virginia Tovar dirigió cuatro partidos del Máximo Circuito entre 2004 y 2008, porque las oportunidades fueron muy pocas y llenas de críticas.

(Daniela Muñoz)