"Hemos banalizado la violencia vs las mujeres en el Congreso": diputada del PAN

La diputada Luisa Gutiérrez del Partido Acción Nacional pide al Congreso actuar, después de haber sido acosada por años por el diputado morenista Nazario Norberto Sánchez, considera que la violencia contra las mujeres se ha banalizado.









"Hemos banalizado ya tanto el tema de de de la violencia contra las mujeres en el Congreso que cada vez que hay un debate porque pierden falta de argumentos, se dice que nos ponemos violentos y las estamos agrediendo", dijo la diputada.





En tribuna la diputada decidió denunciar los actos de acoso que ha vivido por parte del diputado Nazario Norberto. "Esto que me pasó sí es una agresión, espero que hagan algo al respecto", dijo en entrevista la diputada del PAN.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa Gutiérrez Ureña, denunció en su cuenta de Twitter al morenista Nazario Sánchez de acoso. Los actos inapropiados por parte del morenista se suscitaron en la discusión sobre el Presupuesto 2022 en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

"Me abrazó de manera indebida por la cintura apretando su pelvis contra la mía, hasta que le exigí que me soltara", denunció en un comunicado la diputada Gutiérrez.

Después de la publicación, Luisa Gutiérrez recibió diversos mensajes de apoyo de otras personas y mujeres. Una de ellas le compartió que también había sido acosada por el diputado Nazario Norberto.

Comunicado sobre lo ocurrido, el pasado 14 de diciembre, con el diputado Nazario Norberto Sánchez de Morena. pic.twitter.com/ZXBDxZCp8b — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) December 17, 2021

Los mensajes fueron enviados al número de la diputada. En ellos se puede leer cómo el diputado morenista invita a salir a la hija de una persona y le ofrece trabajo sólo por estar bonita.

MÁS ACTOS DE ACOSO

El abrazo indebido que le dio el diputado de Morena, Nazario Norberto Sanchez, a Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), no es el primer acto de acoso que ha vivido, "si me veía, tenía estos actos acosadores, me agarraba de la cintura", dijo en entrevista la diputada.

"Él quiso ser candidato como jefe delegacional en su momento y el PRD no lo pone como candidato y me busca porque fui la candidata del PAN en Gustavo Madero. Pidió que lo apoyara el voto PAN. Nosotros no funcionamos así", cuenta la diputada.

"Conforme lo fui viendo más, en esa campaña lo vi tres veces, conforme más me conocía confianzudo se volvía. En las últimas ocasiones, en los últimos cuatro o cinco años era recurrente. Apretaba su pecho contra el mío. Me agarraba de la cintura. En franco arrimón. De hecho cuando llegué al Congreso dije, lo juro, yo mal como mujer, dije ya cuando sea diputada este señor no se va atrever y no. Lo volvió hacer. Me volvió abrazar de esa manera incómoda, grotesca. Le dije ´ahí está mi familia, no inventes. Está mi marido ´. Se volteó y me dijo ´perdóname no sabía que eras casada´. No sé si tiene una fijación con las madres solteras".

PROTOCOLO VS EL ACOSO

"Creo que debemos tener un protocolo serio contra el acoso hacia las mujeres dentro del Congreso. Hay un código, podemos hacer una mesa de ética pero no está constituida. Al parecer sí se aprobó, pero nunca lo publicó la jefa de Gobierno".

"Todas y todos en el Congreso tenemos que encontrar un punto de paz. Ya no puedes discutir o hablar desde tribuna con fuerza, posicionando tus temas porque entonces es agresión".

El diputado morenista rechazó dicha acción en un comunicado. "No soy ni seré nunca un acosador de mujeres, ya que las considero unas personas dignas de respeto, responsables, comprometidas y muy trabajadoras. Incluso, mi equipo de trabajo está integrado en un 90% por mujeres talentosas", señaló.

Por su parte, la diputadas de Morena también emitieron un comunicado donde respaldaron a la patita Luisa Gutiérrez. Se solidarizaron con ella y señalaron que "ninguna agresión contra las mujeres debe quedar impune y porque nadie está por encima de la ley".