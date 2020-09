"Hembra" es peyorativo porque confina a la mujer en su sexo: Lagarde

La antropóloga y feminista Lagarde dio claves determinantes para entender las asperezas más rígidas de discusiones aparentemente superadas sobre el feminsimo. En una lúcida re-lectura de Simone De Beauvoir, insitió en una frase pivotal: "no se nace mujer". Se refirió a los discursos que no nombran a las mujeres o buscan eclipsarlas bajo la categoría "hembras" como "feminicidios simbólicos" y parte de una evidente "política patriarcal".

Esto, rememora Lagarde, es parte de un problema añejo. Encuentra rápidamente en las páginas de Beauvoir una frase inequívoca que lee en voz alta: "el término hembra es peyorativo no porque enraice a la mujer en la naturaleza sino porque la confina en su sexo".

Dicha reflexión la dio la antropóloga feminista, Marcela Lagarde y de los Ríos en el conversatorio virtual titulado "Pensar la epistemología feminista. Homenaje especial a Diana E. H. Russell", organizado por la colectiva Las Sincréticas.

La opresión de la prostitución en dos vías

En el conversatorio, donde se realizó un homenaje a dos feministas históricas que fallecieron el pasado 28 de julio: Diana Russell y Gisèle Halimi, Lagarde insitió en que para avanzar en la erradicación de los feminicidios necesitamos un nuevo diagnóstico nacional sobre violencia feminicida, transparencia, formación teórica y más. Entre otras iniciativas, "debemos exigirle a las universidades una reforma curricular donde esté la perspectiva de género".

Además, la especialista tuvo una una exposición acrisolada en torno a la prostitución: "No es un acto de libertad, es un acto de opresión de género. La prostitución debe ser erradicada por dos razones: por la opresión que viven las mujeres prostituidas y por la opresión general de todas las mujeres por el solo hecho de existir mujeres en prostitución como una posibilidad para todas las mujeres".

La autora de "Los cautiverios de las mujeres" invitó a leer diciendo: "el paradigma feminista se estudia, no muerde, no hace daño, no lesiona, no destruye. Ningún movimiento en la historia ha sido tan cuidadoso del mundo como el movimiento feminista".

Las Sincréticas aseguraron que seguirán abriendo espacios como el conversatorio con la intención de avivar la rica estirpe de pensamiento feminista que las antecede.

"Además de que las mujeres sanamos, construimos, aportamos y enriquecemos al mundo", aseguraron las feministas de la colectiva Las Sincréticas.