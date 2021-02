¿Hay una relación entre el olor y la atracción?

¿El olor repercute en la atracción hacia otra persona? Las mujeres a lo largo de la historia han sabido potenciar su atractivo sexual a través de los sentidos.

Desde la cultura babilónica, a la egipcia y griega, pasando por la tradición islámica se aseguraba que el perfume "refuerza los órganos sexuales", la alquimia del deseo ha pasado por el olfato.

Así lo pensaban las cortesanas europeas del medievo, que utilizaban sus secreciones sexuales como perfume y las colocaban detrás de sus orejas para atraer a clientes; o las seguidoras de la filosofía hindú de Kalika Purana, que siguen al pie de la letra los consejos de ofrecer jazmín a Shiva, para poder "obtener el objeto de su deseo".

Perfumes con feromonas

Al principio de la historia se creaban perfumes para seducir, utilizaban feromonas de origen animal como el almizcle y el ámbar gris, se juraban cualidades afrodisíacas en las especias orientales y en las flores exóticas. Pero la mercantilización de los aromas acabó con esta mística.

Ante la comercialización de la oxitocina, también conocida como la hormona del amor, el Social Issues Research Centre (Sirc) de Oxford, quiso desmentir leyenda y elaboró el reporte The Smell Report, donde se afirmó:

-Las mujeres incrementan su sensibilidad a las feromonas masculinas hasta 10 mil veces cuando ovulas que cuando tienen su periodo.

-El poder de la atracción de las feromonas está sobrebalorado. No todas las feromonas son igual de atractivas. La adrostenona no es igual al androstenol. El andostrenol es el olor producido por el sudor fresco, mientras la androstenona se produce cuando el hombre suda tras exponerse al oxígeno, por lo que no resulta placentera a las mujeres, sólo cuando están ovulando. Por lo que el olor a macho-man no será atractivo para todas.

3) "Aunque la feromona del androstenol ha sido presentada como una sustancia que atrae a las mujeres, los hombres que usan feromonas basadas en este olor no siempre obtienen el efecto deseado. Un experimento con un espray de estas características en una sala de espera demostró que la feromona en cuestión sólo puede detectarse a 45 centímetros de distancia".

El olor si influye en nuestras emociones

The Smell Report desmitió el poder de la química pseudocientífica, destacó la importancia del olor en el sector masculino.

"El uso diario de colonias de olor placentero mejora el humor de los hombres de mediana edad, reduciendo la tensión, la fatiga y la confusión, estados asociados a 'la crisis de la mediana edad'. Esta sensación personal de autoconfianza y buen humor quedará inevitablemente reflejada en su comportamiento, y ayudará a mejorar el atractivo hacia sus parejas potenciales en mayor medida que si usase un espray de feromonas".

Las investigaciones científicas han buscado desmentir la relación entre la feromona y la excitación. Lo que es un hecho es que el olor es un factor erótico pero no el único, también están los aspectos sociales y la personalidad. "La química potencia la atracción y punto. Si no fuera así, no existirían los sexólogos. El humano es mucho más complicado", concluye la sexóloga Fina Sanz.