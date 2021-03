"Han inventado que soy secuestradora": víctima de Salgado +VIDEO

"Me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia, y para la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan", dijo Basilia "N", víctima de abuso sexual de Félix Salgado Macedonio.

Hace cuatro meses, la mujer decidió romper el silencio y denunciar ante medios de comunicación y la Fiscalía General de la República (FGR) que a los 17 años fue víctima de violación por Salgado Macedonio en su hogar, en el municipio de Chilpancingo.

Desde noviembre de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021, el jefe de Estado Andrés Manuel López Obrador ha reiterado su apoyo a Salgado Macedonio en al menos seis ocasiones y resaltó que político de Guerrero fue el ganador de las preferencias electorales para candidato a gobernador, señalando al movimiento feminista atacar con fines electorales.

Basilia "N" entregó un video a dos agencias de noticias enfocadas en los derechos de las mujeres y perspectiva de género: Cimacnoticias y SemMéxico, para informar el contexto grave de violencia que se ha generado en su entorno.

"Ustedes han inventado que soy secuestradora, inclusive de niños. Da vergüenza hasta dónde militantes y simpatizantes de Morena prefieren llevar la mala imaginación con tal de no escuchar la oportunidad de cumplir con los valores que nos comprometimos a defender en el partido", dijo Basilia "N" durante el video.

En 2018, cuando López Obrador ganó la presidencia de México prometió una "cuarta transformación" para crear un México más igualitario, tanto para hombres como mujeres y pintó su victoria como un momento histórico; sin embargo, la violencia generalizada contra las mujeres sigue registrando cifras apabullantes.

"Si Salgado se convierte en gobernador, legitima y normaliza la violencia sexual contra las mujeres", afirmó Patricia Olamendi, una de las varias abogadas que representan Basilia "N".

En 2017, cuando Salgado se unió a Morena, un medio le preguntó sobre su pasado a lo que el político contestó: "Tengo más defectos que virtudes. No me postulo para ser cardenal", y añadió "Soy un mujeriego, un fiestero, un jugador, un borracho".

"Construyan las condiciones para que las mujeres como yo que denuncian, y pedimos justicia, tengamos las condiciones de seguridad para ser escuchadas, para que se haga justicia" exigió Basilia "N".

Con información de CIMACNOTICIAS y The New York Times