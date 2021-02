Hacia un Sistema Nacional de Cuidados en México

En los últimos meses se ha hablado mucho de los cuidados en el mundo y en nuestro país. Los cuidados se refieren a las acciones, a las gestiones que hacemos cada día para nuestro bienestar, pueden ser para nosotras y nosotros y/o para otras personas, por ejemplo, comer, dormir, y/o hacer las compras para la comida.

Todas y todos en algún momento, hemos cuidado y también nos han cuidado, ¿verdad?, este tema no es nuevo, desde hace unos 10 años se ha estudiado en nuestro país. Sin embargo, no tenía relevancia como en este momento, debido a la pandemia que vivimos.

Discusión sobre Sistema Nacional de Cuidados

Desde hace aproximadamente cuatro años, se inició la discusión institucional sobre el Sistema Nacional de Cuidados en nuestro país, que significa garantizar los cuidados para todas las personas, siendo grupos prioritarios, las personas con discapacidad, las niñas y los niños y las personas adultas mayores.

Es hasta el 18 de noviembre que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adiciona los artículos 4° y 73 de la Constitución Política para la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Este dictamen en lo general refiere que toda persona tiene derecho al cuidado digno, y en lo particular, hay una reserva para modificar la fracción V del apartado C, con el fin de especificar que este Sistema no va a generar ninguna estructura orgánica nueva, ni presupuesto, por lo que, se deberán aprovechar las instituciones que ya existen en los diversos niveles del Gobierno.

Cabe preguntarnos ¿qué sigue? Se debe aprobar ahora en el Senado de la República. Después, se han de realizar foros abiertos en todo el país para escuchar las necesidades de las personas en los diferentes lugares y así poder incorporarlas en el diseño e implementación del Sistema. De ser necesario, en la virtualidad dada la contingencia sanitaria.

También, se ha de decir que, hay más preguntas que certezas para este Sistema, por ejemplo, ¿Cómo se van a realizar las acciones sin presupuesto? ¿Quién o quiénes realizarán los análisis de las estructuras orgánicas que ya están realizando acciones sobre el tema para que no repitan funciones? ¿Cómo se coordinarán los niveles: federal, estatal y local?

Así que aún hay que resolver los cómo, para la creación del Sistema y que se tomen en cuenta diversas miradas, para sumar en el trabajo de construcción y que todas las personas estemos incluidas.

*Luz Galindo

Actualmente, docente de la UNAM. Realizó su estancia postdoctoral en el CEDUA-COLMEX. Sus líneas de investigación son la perspectiva de género, políticas públicas, usos del tiempo, corresponsabilidad social, vida cotidiana y trabajo de cuidados, diversidad familiar y diversidad sexual, nuevas experiencias de ser hombres (masculinidades).