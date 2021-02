"Habrás de ser ruin y miserable, cabrón" denuncian a Andrés Roemer

"Conocí al doctor Andrés Roemer en el Festival Ciudad de las Ideas, noviembre 2019. Le hablé de mi trabajo con entusiasmo pensando que podría ser lindo programar algunos de los proyectos escénicos de los que formó parte en la siguiente emisión del mismo Festival", comenzó narrando la bailarina Itzel Schnaas en un video compartido en Youtube donde denuncia el abuso sexual que vivió por parte del escritor y diplomático mexicano Andrés Roemer.

Itzel había sido citada para presentar su proyecto en un restaurante de la colonia Roma por el diplomático, pero un par de horas antes, él cambió el lugar de la cita a su hogar. Ella llegó en su motocicleta. "Traté de presentar el proyecto mientras escuchaba bromas, piropos y cumplidos. Me negué a los tragos y alcoholes de cortesía. No había alcohol, pero no pude evitar los incómodos comentarios de lo sexy que puede volverse una mujer en moto ante los ojos de cualquier pendejo", contó la bailarina.

"Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. No supe qué hacer", relata Schnaas. El encuentro concluyó cuando el diplomático colocó unos miles de pesos frente a ella diciendo: "A nuestra próxima reunión llegas con una falda que yo te haya comprado", afirma la bailarina.

Itzel Schnaas denunció el hostigamiento y abuso sexual en la Unidad de Género de Grupo Salinas. Fue sometida a un proceso de investigación y la misma unidad convocó a MeTooMx y Periodistas Unidas Mexicanas para ampliar la investigación.

Se hallaron varios casos similares. En las denuncias, afirma la bailarina, encontraron coincidencias como la cita en el hogar del diplomático, los tocamientos en el cuerpo de las víctimas, el hostigamiento y la violencia ejercida. En diciembre del 2020 la Unidad de Género determinó que Andrés Roemer es un violentador sexual patológico que atenta en contra de las mujeres.

"Supongo que aún falta muchísimo que hacer. He ido compartiendo mi experiencia para lograr tener una complicidad entre muchas y escucharnos entre todas. Y no sé qué pasó... ¿O el mundo es muy pequeño o tus alcances son aterradores Andrés?" sostiene Itzel Schnaas.

En el video relata que una colega le escribió un par de días antes para platicarle que una amiga de su novio había sido violentada por Andrés Roemer de forma muy similar alrededor de los años 91-92. Pero en su intento por denunciar fue silenciada.

"Yo no sé qué mierdas está pasando, pero resulta que yo estaba apenas naciendo cuando tu ya violentabas. [...] Habrás de ser ruin y miserable, cabrón. Habrás de tener miedo tú a nosotras, porque estoy segura que muchas mujeres se van a sumar a esta denuncia. Estoy segura que vamos a lograr cuestionar tu prestigio y entrecomillar tu nombre. ¡Ya basta!", concluye Itzel.