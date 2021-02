Hablemos sobre el autocuidado durante el sexo oral

“Es una cuestión sociocultural el aceptar nuestra vulva como es, porque hay estándares de cómo luce una vulva. No todas son iguales. Nos da pena que nos la vean y no sea como las que aparecen en las películas porno, pero eso no depende de nosotras, de nosotras depende sólo el autocuidado y aceptación”, explica Collado.