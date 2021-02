Hablemos de los “fuckboys” y las “fuckgirls”

A qué nos referimos cuando hablamos de los fuckboys y de las fuckgirls, porque ambos existimos entre nosotros.

Son las personas que sólo buscan sexo en una relación y no quieren tener un compromiso, puede que tengas una relación así. La palabra “fuck” viene de la palabra follar o coger y “boy” o “girl” significa chico o chica.

En diversos portales se ha hecho la aclaración de que ser fuckbuddies es diferente a ser "amigos con derechos", en la primera hay un acuerdo del pleno goce y en la segunda surgen ciertas expectativas de que algo pase.

Lo importante es identificarla y que los dos sepan que sólo tendrán una relación sexual, cero compromisos.

No hay nada de malo en eso, la importante es la claridad y la responsabilidad afectiva, porque aunque sólo haya sexo, entre los dos ya se está generando un vínculo, el cual hay que respetar bajo los acuerdos a los que se llegó.

¿Pero cómo saber si estás con un fuckbuddy o una fuckgirl?

Puedes darte cuenta que estás con una persona que sólo busca sexo porque te miente y sólo trata de seducirte, pero te costará trabajo identificar estas mentiras porque te hará sentir de maravilla. Para él o ella serás lo mejor, les das la mejor experiencia, pero pon atención, porque usará la estrategia de "seducción" sólo para tener sexo.

No tendríamos porqué estar alertas frente a una situación donde deberíamos sentirnos cómodas y cómodos, pero pasa…

Nos han enseñando a no expresarnos, dejen de eso, a no identificar lo que sentimos, y no somos claros ni con nosotros mismos de que sólo estamos buscando compañía, satisfacer un deseo sexual, buscar detonadores emocionales, la lista puede ser amplia…

Conociendo este contexto, aquí te describimos algunas de las acciones que puede hacer esta persona la cual aún no te dice que sólo quiere sexo:

-Por lo regular te escribe por la noche, después de estar con sus amigos o amigas, ya que está solo o antes de irse a la cama.

-Sus planes siempre son en el dormitorio. Ahorita, no podría proponerte salir por la cuarentena, pero sí hacer una videollamada o compartir una comida.

-Dice que “ya no quiere novia o novio” que ya no quiere compromisos y no cree en ellos.

-Siempre tiene alejado su teléfono, nunca está a la vista y nunca suena.

-No existes para sus amigos, no saben de ti.

-Cuando no te contesta o te deja en visto te da una explicación que nunca le pediste.

-Aunque ya llevan tiempo saliendo, su relación no avanza. Sin embargo, no deja de decirte lo importante que eres para él o para ella.

La persona que apareció en tu mente mientras leías este artículo ¿cumple con alguna de estas características? ¡Puede ser un fuckbody! ¿Qué hacer? Si es la relación que tú quieres, adelante. Pero si estás buscando otro cosa, es momento de partir.

Coral Herrera, experta en amor romántico, ha sugerido que cuando nos sintamos incómodos en una relación, no nos esforcemos en entender ni justificar a la otra persona, sino alejarnos, la prioridad eres tú.

(Diana Juárez)

Con información de Cosmopolitan