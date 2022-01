Hablar sobre los ex con la pareja ¿algo positivo o red flag?

Es común escuchar a personas hablar sobre la incomodidad o molestia que han sentido por escuchar a sus parejas hablar sobre sus ex´s, pero aunque hablar sobre las exparejas se ha visto como algo negativo, para algunas personas también es una forma de expresar confianza.

¿Alguna vez has hablado sobre tus ex con tu pareja actual? ¿Te has sentido incómoda o incómodo al escuchar a tu pareja hablar sobre sus ex amores? ¿Hablar sobre algún ex te ha llevado a iniciar una pelea con tu novio o novia?

Para algunas personas hablar sobre los ex puede representar un detonador para emociones como los celos, el miedo, el enojo o hasta la desconfianza. De acuerdo con expertos en psicología, hablar sobre las ex parejas no representa una acción negativa en sí misma, sino que depende del motivo por el que se hable de ello.

Según un artículo escrito por Maite Nicuesa, Doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, existen alrededor de ocho motivos por los cuales una persona habla con su ex. El texto publicado en el sitio web Psicología Online descubre los ocho motivos de la siguiente forma:

1. Recuerdos del pasado

"Cuando inicias una relación de pareja, esa persona ya tiene una historia previa. Y esa etapa previa sigue formando parte de su vida. Por tanto, ha dejado recuerdos. Y este es el principal motivo por el que tu pareja te habla de tu ex. Esa persona forma parte de su historia. Lo verdaderamente significativo no es que te hable de esa persona, sino cómo lo hace, en qué circunstancias y con qué frecuencia", afirma el artículo.

2. Siguen en contacto

"Tal vez tu pareja y su ex tengan algún tipo de contacto, a lo mejor no han roto el vínculo completamente y mantienen una amistad, aunque sea superficial. O tal vez tienen un entorno de amigos en común. Esto crea un contexto en el que es muy posible que tu pareja te siga hablando en presente de su ex, aunque desde una perspectiva distinta".

3. Una ruptura reciente

"Cuando una persona inicia una nueva relación sentimental con alguien que acaba de romper con su pareja, entonces, ese alguien todavía no ha cerrado completamente el duelo por ese desamor"

4. Naturalidad

"Tu pareja te habla de su ex con mucha naturalidad cuando por algún motivo le apetece comentarte algún detalle que tiene algún significado. De hecho, esta comunicación puede ser un síntoma de transparencia y de confianza que tu pareja te muestra al evitar la opción contraria: la de la ocultación de información"

5. Quiere darte valor

"Puede que tu pareja te hable de su ex para hacerte partícipe de situaciones de aquel momento y de cómo es más feliz ahora que está contigo"

6. Encuentro inesperado

"Puede ocurrir que tu pareja haya vuelto a hablarte de su ex porque han vivido un reencuentro casual en la calle después de años sin verse. A veces, estas coincidencias producen emociones incluso aunque la puerta del pasado esté totalmente cerrada. Una coincidencia que actualmente puede vivirse también en el ámbito online a través de un contacto en redes sociales"

7. Amor platónico

"Si tu pareja te habla con mucha frecuencia de su ex y en un tono que muestra nostalgia, puede ser un síntoma de que en su interior sigue sintiendo algo importante por esa persona. Tal vez, desde la perspectiva de la distancia, lo ha idealizado. ¿Cuál es el riesgo en este caso? Cuando una persona ha sobredimensionado el pasado, no deja espacio para construir el presente"

8. Quiere darte celos

"No es un signo positivo de amor maduro, sin embargo, algunas personas juegan al juego psicológico de generar celos a su pareja dando una mayor notoriedad a su ex".

Como puedes observar no todos los motivos son negativos, algunos incluso pueden ser expresados a través de la confianza y el amor por la pareja en turno. No obstante, también hay motivos que pueden resultar violentos, como hablar sobre la expareja para provocar celos e inseguridad en la pareja actual.

Según expertos, lo más importante es identificar cómo te hace sentir tu pareja cuando habla de sus ex, si provoca en ti una sensación de incomodidad, malestar, molestia o cualquier otra emoción negativa, lo más adecuado es hablarlo con la pareja, siempre puedes empezar con la frase "cuando hablas de tu ex me siento...".

¿A ti qué emociones te provoca escuchar a tu pareja hablar sobre sus ex?

