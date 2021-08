Hábitos de relaciones abiertas que sirven para cualquier pareja

No todo en las relaciones abiertas es sexo y miel sobre ojuelas, en realidad, detrás de las relaciones abiertas eticamente acordadas hay mucho trabajo y acuerdos que fungen como pilates de la relación. Estos principios básicos de las relaciones abiertas ayudan crear un ambiente de respeto y responsabilidad para ambas partes.

¿Lo tuyo no es el poliamor? ¿Piensas que nunca podrías tener una relación abierta? La no-monogamia y el poliamor no son para todas y todos, no obstante, estos esquemas relacionales han ayudado a desmitificar cosas del amor monógamo que tienden a reproducir violencia de pareja.

Tener una relación sana muchas veces implica romper con lo socialmente establecido, o bien, crear acuerdos explícitos en pareja. Muchas veces las parejas monógamas simplemente se dejan llevar por el modelo relacional imperante y por la idea del amor hegemónica, es por eso que se pueden caer en actitudes violentas o "tóxicas".

Si te interesa tener una relación amorosa sana, ya sea monógama o no, tal vez te interese conocer estos hábitos fundamentales de las relaciones abiertas.

La honestidad es prioridad

En las relaciones abiertas la honestidad total es fundamental desde el momento en que acuerdan las reglas o límites de la relación en función de sus necesidades y deseos individuales, tienden a ser muy sinceros sobre lo que quieren emocional y sexualmente para evitar lastimarse a sí mismos y a las demás personas involucradas.

Evaluaciones periódicas de la relación a través de la comunicación

Las parejas no monógamas tienden a realizar evaluaciones periódicas de su relación e informar sobre lo que sienten, perciben o necesitan. Una de las partes puede expresar, por ejemplo, que la relación se está tornando aburrida o que le gustaría probar cosas nuevas, eso no se convierte en un motivo para tener una pelea, sino para conversar y resolver de forma conjunta los obstáculos que puedan presentarse en el camino.

Establecer límites claros

Poner límites es un acto de amor propio, no sólo con la pareja amorosa sino con cualquier persona con quien tengamos alguna relación o conexión. Las parejas no monógamas suelen establecer más reglas que las parejas monógamas, las segundas dependen de los estándares sociales convencionales.

El beneficio en las relaciones abiertas se refleja en la intención de tomase el tiempo para discutir los límites de la relación y se aseguran de que todos estén en sintonía. Así es como saben qué tipo de coqueteo, conversaciones, contacto sexual y contacto telefónico es aceptable. Suponer que algo le no le molestará a tu pareja puede desencadenar en un conflicto y lastimar a la persona que quieres, los límites buscan dejar todo en claro y abrir la posibilidad de conversar sobre cualquier inquietud.

Deconstruir los celos

Los celos son una emoción normal y la monogamia no es la solución para, en realidad los celos son comunes tanto en relaciones monógamas como no monógamas, la diferencia consiste en cómo son gestionados o enfrentados los celos.

Las parejas en relaciones abiertas generalmente se encuentran en la disposición de hablar, gestionar y tomar las medidas pertinentes para deconstruir la idea que provoca los celos.

¿Qué opinas al respecto? ¿Te animarías a incorporar estas medidas en tu relación actual o futuras relaciones?





