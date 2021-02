Hábito y rutina: ¿Cómo cuidar nuestra piel?

En tiempos de pandemia dedicar un momento para el cuidado de la piel ha aumentado explica Alejandra Castañeda, product manager de una marca de belleza enfocada en productos de cuidado de la piel. Cuidar la piel es un tiempo que cada persona puede dedicarse para valorarse y preocuparse por una misma. El cuidado de la piel nos enseña que frente a los cambios siempre podemos adaptarnos.

El skin care o cuidado de la piel han existido desde siempre, es una necesidad para cada ser humano. Sin embargo, en los últimos años algunas rutinas, productos o ingredientes se han popularizado en los mercados gracias al impacto de las redes sociales, el movimiento self-care, el empoderamiento femenino y las beauty bloggers.

Alejandra Vela Gómez y Alejandra Castañeda son dos mujeres que trabajan en la industria de la belleza, específicamente en el cuidado de la piel. En una entrevista para La Cadera de Eva ambas nos comparten su perspectiva, experiencia y 5 claves para comenzar con el cuidado de la piel.

1. Recuerda que todos tenemos diferentes tipos de piel, comienza por entender a tu piel, si eres piel seca, mixta o grasa

No olvides que los productos del cuidado de la piel no son productos milagro y que el hábito y la rutina son un factor clave para hacer un cambio. Ale Vela afirma que ahora es más importante entender lo que necesita cada piel y no usar un producto por estar en tendencia.

2. No gastes en muchos productos, menos es más, invierte en lo que tu piel necesita

La consciencia de los beneficios en el cuidado de la piel cada vez es mayor. La piel es el órgano más grande, nos es imposible ver un riñón o el corazón, pero la piel es inevitable. El cuidado de la piel revela la personalidad, el estado de ánimo y la salud de cada persona, aseguró Ale Castañeda.

3. Toda rutina de cuidado de la piel tiene estas tres fases: limpieza, hidratación y uso de bloqueador

El cuidado de la piel es una manera de cuidarte de forma física y emocional. Estar estresada, no dormir bien o la falta de hidratación se puede llegar a reflejar en nuestra piel. Es importante aprender cómo afectan los rayos solares a nuestro rostro, el tiempo frente a las pantallas o el uso del cubrebocas.

4. Siempre acude al dermatólogo

Actualmente existen productos para todo tipo de pieles es importante consultar con un experto para que puedas escoger el producto ideal para ti. Ale Castañeda afirma que los productos y rutinas de belleza coreana cada vez tienen más popularidad en el mercado mexicano y ciertas tendencias del extranjero han sido adaptadas para practicarlas aquí, sin embargo no olvides informarte bien de cada producto antes de usarlo.

5. No tengas miedo a lucir natural

"La belleza está en todas partes y cada persona la entiende de forma diferente. El cuidado de la piel brinda seguridad, confianza y eleva la autoestima", dijo Ale Castañeda. Cuidar las imperfecciones en lugar de cubrirlas puede ayudar mucho a tu seguridad, estabilidad y confianza. Ahora la industria de la belleza está enfocada en hacer que las personas se sientan más seguras consigo mismas y así se el concepto de belleza se ha transformado para mostrar a personas más reales", señala Ale Vela.