"Habit" una película con tintes lésbicos donde Jesucristo es mujer

La película “Habit” ha sido causa de mucho revuelo y controversia por su contenido, ya que Jesucristo es interpretado por una mujer y la protagonista principal tiene un fetiche con él dándole un tono lésbico al filme.

La cinta ha causado mucha controversia sobre todo en el ámbito religioso, se encontraba en filmación antes de la pandemia, y con la emergente contingencia ésta pasó desapercibida, pero ahora que las aguas se están calmando, ha salido de nuevo a la luz el tema. La película está protagonizada por Bella Thorne y Jesucristo es interpretado por la actriz Paris Jackson, quien recordemos es la hija del famoso, ya fallecido Michael Jackson.

La trama está basada en una chica que es adicta a las drogas, que le gustan mucho las fiestas y que aparte tiene un fetiche con Jesucristo, la protagonista se involucra en problemas por las drogas y para poder salvarse finge ser una monja. Paris Jackson ha formado parte de películas como El Gringo en el 2018 y también ha participado en algunos vídeos musicales, entre los que se encuentran I Dare You de The XX y Rescue Me de Thirty Seconds To Mars.

El filme del proyecto pudo terminar antes de la pandemia aseguran diversos medios, lo que significa que ahora se encuentra en el área de la post-producción. También es importante señalar que está dirigida por Janell Shirtcliff, quien hará su debut como directora y con el guión de Suki Kaiser.

En la película el personaje principal de Thorne tiene varias apariciones de Jesús en este caso Janet Jackson, aún no se sabe exactamente el contexto de la aparición, pero algunos aseguran que tiene tintes semejantes a los del afamado director Quentin Tarantino. La banda sonora es del género rock y contará con la participación de Alison Mosshart, Josie Ho, Gavin Rossdale, Jamie Hince y la modelo Andreja Pejic.

El proyecto ha llegado a ser polémico porque toca aspectos y conceptos que la biblia rechaza, esto especialmente por el componente lésbico que se torna en la historia, ya que como es de saberse la mayoría de las religiones cristianas en pleno 2020 siguen condenando y satanizando la homosexualidad, tachándolo como un pecado y teniendo aún el pensamiento de que la mujer debe de tener siempre una relación intrínseca con el hombre. Entonces, hacer que Jesucristo sea una mujer y que aparte sea el fetiche sexual de la protagonista principal , lo vuelve un blanco fácil para el escándalo y la crítica sobre todo religiosa.

La plataforma Yahoo expone que ya hay varios grupos religiosos, sobre todo cristianos que se han unido para firmar una petición y detener que el largometraje se distribuya, según estos datos ya hay 260,000 firmas. La película ha sido tachada y desacreditada, por grupos en contra de su distribución que dicen esto:

“Se pronostica que pronto saldrá una nueva película blasfema de Hollywood que representa a Jesús como una mujer lesbiana. La película 'Habit' está protagonizada por Paris Jackson, quien interpreta el papel de ‘Jesús lesbiana’. Los distribuidores aún no lo han tomado, así que, por favor, concienticemos y hagamos saber a la gente sobre la basura cristianófoba que se propaga hoy en día, pero que de alguna manera es aceptada y alabada por la sociedad”



Un punto que faltó de mencionar antes es que la protagonista Thorne ha sido una controvertida exestrella de Disney, ya que se ha postulado como feminista y en apoyo de los derechos de la comunidad LGBT+, sin duda la actriz no duda de su postura y publica en redes sociales fotografías con poca ropa y ha conducido cortometrajes pornográficos como el titulado Her & Him, es por ello que ponerla en el papel de monja ha sido mal visto y tachado como blasfemo por la comunidad religiosa.

Los cristianos y las comunidades religiosas ya han tenido historia en cuanto a protestar por una película que para ellos es blasfema, en el 2016 tuvieron quejas por Doctor Strange: Hechicero Supremo y en 2018 por El Mundo Oculto de Sabrina, ya que supuestamente promueven e incentivan la brujería, la cual es condenada y mal vista por la Biblia.

Pero no solo eso también han descalificado otras películas como el filme La Forma Del Agua que fue descalificada por un pastor cristiano, debido a que la protagonista tiene relaciones sexuales con una “bestia”, lo cual está totalmente prohibido en el libro de la biblia.

Con información Yahoo,vida y estilo, Tiempo libre, Tomatazos.

(Dafne Sandoval)