Guía rápida de sexo para tu primera vez

Tu primera vez puede ser tan significativa como tú lo decidas; sin embargo, la información que tienes al respecto puede jugar un papel fundamental, en especial para sentirte confiada y disfrutar lo que está a punto de suceder.

Los anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual y hasta las posiciones sexuales pueden provocar muchas dudas y miedo, pero no te preocupes; aquí te decimos lo básico que debes saber antes de tener relaciones sexuales por primera vez.

Primero que nada, es fundamental que no te sientas obligada o presionada para hacerlo. Ni tu pareja ni tu círculo amistoso tienen derecho a presionarte para hacer algo que no quieres. La confianza entre tú y la otra persona será importantísima para que todo marche bien, es crucial que te sientas con confianza de decir si algo no te está gustando, incluso si quieres parar o si, de último momento, te arrepientes.

A veces lo que nos cuentan en la escuela o en la familia no es lo correcto. Los estigmas y la desinformación pueden jugar en nuestra contra. Seguramente en clases te enseñaron las partes “íntimas” del cuerpo a través de su función reproductiva, pero la reproducción no es la única finalidad de la sexualidad. El sexo puede ser sólo una actividad para el placer.

Por otra parte, es importante que sepas que las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones son muy comunes, y muchas de ellas no presentan síntomas, por lo que es importante que los exámenes médicos sean frecuentes, estos pueden ayudar a la detección y atención temprana de cualquier enfermedad.

El deseo y el placer sexual son más complejos de lo que creemos

Al deseo sexual lo afectan diferentes factores, desde cuestiones fisiológica y psicológicas hasta las expectativas sociales y las interacciones con los otros. Tus ganas de tener relaciones sexuales se pueden ver afectadas por tu estado de ánimo, tus hormonas y tu energía. Puedes preguntarte a ti misma, sin pena ni prejuicios, ¿qué deseo? e ir descubriendo cuáles son las cosas que más te provocan.

Por su parte, el placer sexual se asocia comúnmente al orgasmo y la penetración, pero no necesariamente es así. Si bien el orgasmo es el punto más alto, el clímax, existen diversidad de prácticas sexuales que pueden darte placer, como la estimulación de las zonas erógenas del cuerpo, que no son únicamente los genitales. Jugar un poco con el cuello, las piernas, los pezones, las orejas, etcétera, puede ayudar al desarrollo de una experiencia sexual muy placentera.

Conocer tu cuerpo es importante. El clítoris es el órgano sexual que tiene como única función sentir; es el órgano con más terminaciones nerviosas, incluso tiene más terminaciones nerviosas que el pene. Se encuentra entre la parte superior de los labios menores de tu vulva (recuerda no dejarlo fuera en el acto sexual), y gracias a él las mujeres pueden llegar al orgasmo sin necesidad de penetración.

La masturbación puede ayudarte a descubrir qué es lo que te gusta, incluso puede ayudarte a conectar con tu propio cuerpo. El autoconocimiento genera confianza. Estar cómoda contigo misma también puede ayudar a sentirte cómoda con alguien más.

Sexo seguro

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son muy comunes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 900 mil personas se infectan a diario, y el registro anual de casos nuevos de ITS se aproxima a 340 millones cada año. Además, la proporción de casos se presenta mayormente en personas de entre 15 y 49 años.

Los anticonceptivos de barrera pueden ser tus mejores aliados para la prevención de cualquier ITS, si los usas de manera correcta y constante, no sólo para el sexo vaginal o anal, sino también para el oral. Los exámenes médicos regulares para ti y tu pareja, o parejas, sexual también es una forma de cuidarte y de demostrar responsabilidad.

Los métodos de barrera incluyen los condones masculinos, condones femeninos, guantes de látex o nitrilo y campos de látex. Estos fungen como barrera física para evitar que genitales y fluidos corporales entren en contacto. Existen muchas ITS por ejemplo la clamidia, el herpes genital, la gonorrea, la tricomoniasis, sífilis, el VIH y el VPH, entre otros. Prevenirlas es una forma de cuidarte.

Con información de: helloclue