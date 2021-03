Guía para reconocer y actuar ante la violencia en la Ciudad de México

La violencia hacia las mujeres se ha normalizado. Frases como "No te preocupes, estaré bien sin ti, aunque no tenga nada que hacer", "te prometo que voy a cambiar si me das otra oportunidad", son ejemplos de chantaje o manipulación emocional que son partes de los denominados micromachismos.

En forma de apoyo y visibilización de estas violencias, el gobierno de la Ciudad de México publicó la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

Los Derechos Humanos de las Mujeres son garantías individuales y universales que nos permiten vivir con dignidad, justicia, integridad, protección y libertad durante toda nuestra vida.

Tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres

La violencia se puede presentar en diferentes aspectos y espacios de la vida de las mujeres, por eso se divide en tipos de y modalidades:

Los tipos son violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica y violencia sexual.

-Violencia psicológica: Se manifiesta a través de descuido, negligencia, humillación, insultos, celos, infidelidad, comparaciones, rechazo o marginación, entre otros.

-Violencia física: Son los golpes, empujones, lesiones, "juegos pesados", pellizcos, mordidas, entre otros.

-Violencia patrimonial: Es la limitación de los recursos económicos a las mujeres al ejercer control sobre ellas; también se manifiesta cuando se percibe un salario menor por un trabajo igual al de los hombres.

-Violencia sexual: Es un abuso de poder ejercido a través de la sexualidad: violación, abuso sexual, acoso sexual digital.

Las modalidades que identifica la Cartilla son: violencia laboral y docente, familiar, comunitaria, institucional, digital y feminicida.

En atención a la violencia que viven las mujeres en el país, la ciudad ofrece servicios gratuitos para ejercer y defender el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Algunos de ellos son las Lunas, unidades de atención a la violencia; abogadas que ayudan a denunciar delitos género y tramitar medidas de protección; espacios de refugio, líneas de mujeres y módulos de ayuda.

Para revisar todos los servicios que ofrece la Ciudad de México puedes acceder a este enlace.