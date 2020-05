"Gorda" o "Flaca", Adele da lecciones de amor propio a las mujeres

Aunque en la actualidad, Adele luce una figura esbelta similar a las de muchas modelos, la cantante británica siempre ha insistido en que el tema de su peso no es prioridad y menos habiendo tantos problemas en el mundo (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Mi vida está llena de drama. No tengo tiempo para preocuparme por algo tan pequeño como mi apariencia. No quiero hacerme una cirugía plástica. Voy a verme así por siempre. Acéptalo. Cuando lo aceptas, te siente más tranquilo al respecto, Adele.

La cantante y compositora británica, Adele, reconocida por su talento, su actitud llena de vida, su personalidad extravagante y por tener un gran carisma. Impactó de sobremanera a sus seguidores y al publico en general, con una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram por la celebración de su cumpleaños número 32. Sin embargo, su celebración pasó desapercibida, el público y los medios de comunicación una vez más se centraron en su apariencia, aun cuando Adele ha demostrado en más de una ocasión ser más que un cuerpo, sin mencionar que nadie tiene derecho a juzgar la apariencia del otro.

"Gorda" o "flaca", la cantante ha cautivado a cientos de personas con su voz, con sus letras, con sus lecciones de vida y, sobre todo, con su amor propio ya que es una mujer que siempre se ha mantenido al margen de los estereotipos, estándares de belleza que nos vuelven egoístas, sin tacto y aveces hasta sin consciencia.

¿Quién dice que hay reglas para ser "perfecta" o para ser "hermosa"?, ¿quién las estipuló y con qué características?, seguramente la moda, pero lo hizo con el fin de vender. Cuando Adele apareció por primera vez con su álbum debut "19" en 2008, la británica fue criticada por ser una mujer de talla grande.

Después bajó de peso, pero aparentemente no fue suficiente para los estándares de algunas personas; tal es el caso del fallecido diseñador Karl Lagerfeld, quien en 2012 se disculpó con la cantante por haberla llamado "un poco gorda".

La respuesta de Adele a sus 23 años fue épica, ya que cualquier otra joven se hubiera desmoronado con el comentario de alguien tan legendario como lo es Lagerfeld.

Nunca me he querido parecer a las modelos en las portadas de revistas", le dijo la intérprete de ´Someone Like You´ a la revista People. "Yo represento a la mayoría de las mujeres y estoy muy orgullosa de eso, añadió.

Por esa misma época, Adele formó parte de una discusión sobre imagen corporal, en una entrevista en "60 Minutes" con Anderson Cooper de CNN, donde compartió que nunca sintió presión por verse de cierta manera.

Nunca he visto las portadas de revistas y los videos musicales y he pensado ´quiero lucir así si quiero ser exitosa´, explicó.

En los años siguientes, la cantante británica escaló alturas mayores como artista, además, se convirtió en madre, se casó y se divorció.

Como sociedad amamos un antes y un después cuando se trata de nuestras estrellas. Cada transformación de una celebridad, física o de otro tipo, suele llevar a nuestra evaluación pública de si es algo bueno o malo. Pero elogiar la apariencia actual de Adele en una forma crítica y ponerla en comparación de cómo se veía antes, ¿es correcto?, ¿estamos solo reconociendo su transformación o hacemos juicios de lo que creemos el lo mejor para alguien más?

Prueba de ello es el encabezado de TMZ: "AHORA LOS FANS DE ADELE DICEN QUE ESTÁ ADELGAZANDO DEMASIADO... No se puede complacer a todos".

Dicho encabezado se produjo después de que se publicaron fotos de la cantante en la playa británica de Anguila. Sí, como ya lo habíamos mencionado, no es la primera vez que el peso de Adel protagoniza las portadas de los medios, incluso, ha tenido más impacto que el hecho de que haya sido multipremiada en los Grammy, ese es el peso que le da la sociedad a la imagen.

Al parecer, si eres famosa o una mujer "común y corriente", no puede ganar o perder peso, porque siempre estará alguien ahí para recordártelo y si nadie lo hace, entonces tendrás a los medios para hacerlo.

En el caso particular de las celebridades, parece que muchos sienten que tienen el derecho a comentar más libremente sobre ellos porque compramos su música o vemos sus películas. Los conocemos pero no los conocemos, entonces, ¿cuál es el daño al compartir opiniones sobre ellos? Sin embargo, el cuerpo de Adele le pertenece a ella. La forma en que elige verse también es asunto suyo y no es un reflejo de su arte, ni de su talento destacado, ni de sus logros profesionales, aun cuando sus fans hayan contribuido a que vendiera millones de álbumes, tuviera cuatro éxitos en el número 1 de Billboard, que ganara 15 Grammys y llenara innumerables estadios. Ella consiguió todo esto mientras pasaba por varias tallas y su peso jamás fue un impedimento para conseguirlo.

Hay problemas más grandes en el mundo que cómo me siento conmigo misma y cosas así, respondió Adele sobre su imagen corporal en una entrevista de 2015.

ADELE ROMPIÓ CON TODOS LOS ESTEREOTIPOS

Por años, la industria musical ha vendido la imagen de la cantante rubia, delgada y con cientos de estereotipos que cumplen con estándares de belleza que ellos mismos han creado para conseguir el éxito, así, con la llegada de Adele y su hermosa voz, todo el mundo quedó anonadado de tan grandioso talento sin cumplir, precisamente, con esos estándares.

SUPERÓ LA DEPRESIÓN

Después de dar a luz a su hijo Angelo, la cantante tuvo depresión posparto y ésta le hizo sentir que no era suficiente para su bebé, que había tomado la peor decisión de su vida. Le preocupaba que pudiera hacerle daño o que no estuviera haciendo un buen trabajo. A pesar de que al inicio Adele no quiso contar nada a nadie, después de un tiempo y después de sentirse identificada con un montón de mujeres más, la solista tomó la decisión de salir de ese hoyo en el que estaba estancándose, así que quiso darse una tarde a la semana para hacer lo que le diera la gana sin su bebé, saliendo así de su depresión.

NO BAJÓ DE PESO POR TI, NI POR NADIE

La foto de los 32 años de Adele generó cientos de comentarios entre los que mencionaban que había bajado de peso para ser aceptada, sin embargo, ¿quién no la aceptaba antes? Otros citaban una de las frases de la película ´Juego de gemelas´: de repente, se me quitó el hambre. Exponiendo su gordofobia y juicios que no ayudan a la inclusión de todas las mujeres.

LA TRISTEZA NO SIEMPRE ES MALA

Adele es un gran ejemplo de que la tristeza no es tan maligna como todos creen, la cantante se permite sentir sus sentimientos, sus sensaciones y emociones porque sabe que son parte de ella, de la vida. La británica cree que la tristeza no siempre es algo devastador, a veces también te puede llenar y brindar alegría. En ocasiones debes permitirte estar triste para seguir adelante. Y, bueno, una de las mejores lecciones de amor propio, es ésta. Aceptarte con todo incluido.

NUNCA DEJÓ QUE LE DIJERAN CÓMO LUCIR, ELLA SIEMPRE HA SABIDO QUE ES PODEROSA

Para Adele, que te digan cómo lucir es como ser un producto, y ella dejó claro que no quiere ser uno. La cantante siempre se ha considerado atrevida, que posee agallas y que no le tiene miedo a nada y a nadie, y es precisamente eso lo que la hace sumamente poderosa.

(Imelda Téllez)