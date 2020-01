Globos de Oro: El poderoso discurso de Michelle Williams en favor de las mujeres

"Me siento agradecida de vivir en un momento en nuestra sociedad en el que las opciones existen. Como mujeres y como chicas, hay cosas que pueden suceder a nuestros cuerpos que no son decisión nuestra y no podría haber hecho esto sin haber usado el derecho a elegir de las mujeres, de elegir cuándo tener a mis hijos y con quién. Sé que mis decisiones quizá sean diferencia a las tuyas, pero gracias a Dios, o a quien reces, vivimos en un país fundado en el principio de que soy libre para vivir según lo que pensamos"