"Gambito de dama" inspira a mujeres y niñas a practicar ajedrez

Serie de Netflix "The Queen's Gambit". (Web)

La actriz Beth Behrs tiene una nueva obsesión: el ajedrez, y la culpa la tiene la serie de Netflix "The Queen's Gambit". Su obsesión incluso la metió en problemas en el set del programa de CBS "The Neighborhood", donde interpreta a Gemma Johnson.

"Ayer me gritaron en el trabajo porque estaba escondiendo mi teléfono debajo de mi guión", dijo.

"Debería haber estado actuando y estaba jugando en Chess.com", contó al The New York Times.

Pero, Behrs no es la única con esta nueva pasión, pues "The Queen's Gambit", que habla sobre una problemática del ajedrez en una llamada Beth Harmon que está navegando por el mundo de los torneos dominado por hombres, se ha convertido en todo un éxito en Netflix.

62 millones de hogares vieron al menos parte del programa, según el servicio de transmisión, lo que significa que ha despertado el interés en el juego, incluso entre mujeres y niñas.

CHESS.COM

Chess.com, el sitio en el que jugaba Behrs, ha agregado más de 2.35 millones de jugadores desde que la serie debutó a fines de octubre, según Nick Barton, director de desarrollo comercial del sitio.

Las inscripciones de jugadoras han aumentado un 15 por ciento en comparación con la composición de las jugadoras que se unían al sitio antes de que comenzara la serie, dijo.

La demanda de lecciones de ajedrez se ha disparado. Evan Rabin, el fundador de Premier Chess, dijo que la inscripción en las clases virtuales de otoño aumentó un 50 por ciento y que muchas de las consultas provienen de mujeres.

Por su parte, Maxim Dlugy, un gran maestro que dirige Chess Max Academy en Manhattan, dijo que la demanda de lecciones privadas se ha duplicado y que él también está viendo más jugadoras.

SERIE DE NETFLIX, INSPIRACIÓN PARA MUCHOS

De acuerdo con el NYT, uno de los nuevos estudiantes de la academia es Leyli Zohrenejad, quien forma parte de las juntas directivas de varias organizaciones sin fines de lucro, incluida Pioneer Works en Red Hook, Brooklyn aprendió a mover las piezas cuando era joven, pero nunca se dedicó al juego hasta que salió "The Queen's Gambit".

"De alguna manera me motivó a pasar de estos juegos telefónicos casuales a algo que en realidad es más significativo", dijo Zohrenejad.

Zohrenejad toma hasta cuatro lecciones a la semana y algunas mañanas comienza tomando un café y haciendo rompecabezas de ajedrez. "Me despierta el cerebro por la mañana", dijo. "No creo que haya muchas cosas que pueda hacer por la mañana que me den ese patrón de pensamiento".

Otra interesada en el juego es Svetlana Timofejeva, que vive en Atenas y comenzó a tomar lecciones de ajedrez hace unas semanas con Anastasiya Karlovich, una gran maestra, después de ver un anuncio en una página de Facebook que mostraba una foto de Beth del programa.

Timofejeva dijo al NYT que jugar al ajedrez le ha traído recuerdos de su padre, quien le enseñó a jugar cuando era joven y vivía en Letonia. Jugó con amigos en el parque, similar a las escenas representadas en el episodio final de la serie. Bianca Mitchell, una joven de 15 años que vive en Albuquerque, comenzó a jugar cuando estaba en primer grado, pero renunció en séptimo cuando se mudó a Rochester, Nueva York, durante un año.

"Yo era la única chica que jugaba y me sentí muy incómoda", dijo. Incluso después de regresar a Nuevo México, no tenía ganas de retomar el juego nuevamente. Pero sus sentimientos cambiaron cuando vio "The Queen's Gambit".

Una aspirante a cineasta, se sintió transportada por la cinematografía y por el personaje de Beth. Ella dijo que la serie hace que el ajedrez "se vea muy glamoroso y muy lujoso, que las mujeres pueden ser estrellas de rock". Ahora ella también quiere ser una gran maestra de ajedrez.