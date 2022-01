"Gambito de dama" de Brasil: Cibele es ajedrecista de noche, limpiadora de día

Cibele Florêncio da Silva, de 24 años, se inició en el ajedrez en la escuela, cerca de su casa, a los nueve años y desde sus inicios se enamoró del juego: "Me di cuenta cuando visualizaba los movimientos más rápido que mis compañeros y entendía el juego con mayor claridad".

La historia de la brasileña es una carrera de superación ante las dificultades para jugar y competir delante de un tablero de ajedrez. Nació en una familia humilde de la localidad de Macaíba (82 mil habitantes) en el estado de Rio Grande do Norte, es hija de una madre soltera que crió a Cibele y otros seis hermanos.

Tras recibir clases una vez por semana dentro del programa ´Ajedrez Macaeibense´, su profesor le invitó a participar en un torneo, donde obtuvo el segundo lugar. Fue el comienzo de las competiciones que prosiguió en su adolescencia.

ENTRENAR POR LA NOCHE

Tras terminar el bachillerato, trabaja como limpiadora por el día y se convierte en ajedrecista por la noche: "Llego a casa muy cansada, el único tiempo que me quedaba era por la noche, entrenaba con mi hermana Gabriele porque tengo mis quehaceres y mi rutina diaria durante el día".

Añade que también practica con aplicaciones móviles. No tiene ni club, ni entrenador. "Y así fue como, entre limpieza y limpieza y con mucha fuerza de voluntad, comencé a participar en los campeonatos".

La joven potiguar (gentilicio de los naturales del estado de Rio Grande do Norte) ganó el campeonato del estado y luego necesitaba dinero para inscribirse en el Campeonato Brasileño 2021, ayuda que le facilitaron sus jefes. El torneo brasileño se llevó a cabo los días 11 y 12 de diciembre de 2021, en Natal, donde disputó dos categorías: Rápido y Relámpago, siendo subcampeona en ambas.

Con estos resultados, fue convocada para ir del 25 al 30 de diciembre de 2021 al Campeonato Mundial de Ajedrez Relámpago celebrado en la capital polaca, Varsovia. Esta modalidad, denominada Blitz tiene un tiempo de tres minutos para cada jugador, con un aumento de dos segundos por jugada.

SEXISMO EN EL AJEDREZ

No obstante, también señala los problemas del sexismo que aún existen en la competición: "En el ajedrez sí he pasado por episodios sexistas. En los torneos abiertos, noto que los hombres subestiman a sus oponentes mujeres. A veces, algunos jugadores ni siquiera me saludan al principio o al final del juego".

Me duele un poco, pero no me impide continuar, confiesa, apuntando también el problema del clasismo: «Cuando era pequeña algunas chicas más ricas no me saludaban, eso me dolía un poco».

«En esta competencia, lamentablemente no gané, tenía un 98 por ciento de posibilidades de ganar alguna, pero perdí porque se me acabó el tiempo, pero espero conseguir un mejor trabajo para poder estudiar más ajedrez», sostiene. De hecho, con un Elo oficial de 1414 puntos acabó en el puesto 103 de 105 participantes en Relámpago y en el 99 de 103 en Rápido.

A pesar de no ganar ninguna de las veinte partidas disputadas ante rivales de mayor talla, maestras y grandes maestras internacionales, su participación le ha cambiado la vida, tras aparecer su caso en distintos medios de comunicación brasileños.

Así, cuando regresó a su país el pasado 1 de enero, de ejercer como limpiadora y ayudar en el comercio de loncheras de su madre, ha pasado a recibir propuesta de una beca de la Universidad de su estado, Río Grande do Norte. Además, clubes de ajedrez, así como grandes maestros le han ofrecido impartir clases de manera gratuita.

Aunque todavía no se ha decidido todo apunta a que Cibele aceptará la beca para estudiar Educación Física, aunque lo que más desea es un trabajo estable para no tener que entrenar solo por la noche, «si sucediera, sería una gran diferencia».

Curiosamente, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que acaba de celebrar su 92 Asamblea en Varsovia, ha denominado este año 2022 como ´Año de las Mujeres en el Ajedrez´.

AYUDA FINANCIERA

Pero necesitó ayuda financiera para asistir, ya que tenía un coste considerable. Cuando expuso su caso en un programa de radio en Natal, un doctor del hospital de la ciudad decidió ayudarla y le proporcionó los billetes y pagar la estancia.

El cirujano vascular Marcelo Cascudo hizo una campaña para recaudar fondos. Se dirigió a los demás socios del Hospital Río Grande e Incor Natal, consiguiendo apoyo para la joven jugadora obteniendo el dinero para el viaje y estancia en Europa.

Cibele Florêncio pudo así participar: "fue un sueño hecho realidad estar entre los mejores del mundo y ver a jugadores que admiro, fue una experiencia maravillosa. Y ver de cerca a la rusa Alexandra Kosteniuk, fue una gran inspiración para mí» (en alusión a la rusa campeona mundial femenina de modalidad Rápido y subcampeona de Relámpago).