Galilea Montijo se declara heteroflexible ¿qué significa?

La conductora Galilea Montijo se declaró heteroflexible. Aprovechando el Mes del Orgullo, las conductoras de Netas Divinas le preguntaron si se enamoraría de una mujer y contestó que sí, así mismo insistió en que los seres humanos son heteroflexibles por naturaleza.

Sí, sí me podría enamorar de una mujer porque qué a gusto, digo claro que sí, ahorita no. Es que hay una parte en la que sí creo que los hombres y las mujeres tenemos esta parte masculina y femenina. Yo creo que sí somos heteroflexibles, declaró Galilea.

De inmediato, en las redes sociales comenzaron a hablar del asunto, recordando que hace meses fue señalada de haber sostenido un romance con su excompañera, Maca Carriedo, lo cual en su momento negó rotundamente. Por eso, ahora muchos creen que es una verdadera posibilidad.

¿Qué es ser heteroflexible?

De acuerdo con varios autores, los heteroflexibles son personas que se sienten atraídas por momentos por personas del mismo sexo y pueden experimentar un comportamiento sexual situacional impulsado por la bicuriosidad.

Pese a que muchos afirman que es bisexualidad, otros defienden que no porque estos últimos desean a ambos sexos por igual y sus relaciones no son ocultas, de hecho, los bisexuales se enamoran de sus parejas mientras que los heteroflexibles no.

Según un artículo publicado en la revista Biological Reviews, las mujeres son naturalmente "sexualmente fluidas". El autor del trabajo, Satoshi Kanazawa, defiende en el texto que, "en lugar de ser heterosexuales u homosexuales, la atracción sexual de las mujeres puede depender en gran medida de la pareja en particular, de su estado reproductivo y otras circunstancias", por lo que tienen la capacidad de generar lazos afectivos y sexuales con cualquier persona, sin importar su identidad de género o su sexo biológico.

Por otra parte, el investigador Alfred Kinsey afirma que la orientación sexual se describe mejor como una escala de atracción al mismo o al otro sexo, en el que cada persona puede ir fluctuando y, del mismo modo, la sexóloga Ester Álvarez apunta que "el deseo y la orientación sexual no son tan estáticos como la mayoría de la gente piensa", sino que realmente fluctúan, tanto para hombres como para mujeres. La sexualidad en flexible para todos los géneros.

APVB