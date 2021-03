Futbolistas abogan con Biden para erradicar la brecha salarial

Para promover la equidad salarial entre hombres y mujeres Megan Rapinoe y Margaret Purce, jugadoras de la selección femenil de fútbol de Estados Unidos, fueron recibidas por el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden en la Casa Blanca.

En el marco del "Día Internacional de Equidad Salarial", celebrado el 23 de marzo, el presidente Biden firmó una proclamación para expresar su compromiso con erradicar el problema de la brecha salarial.

Las jugadoras, campeonas del Mundial 2019, han protestado contra la Federación Estadounidense de Fútbol por la discriminación salarial que viven las mujeres deportistas.

"Pese a las victorias, he sido devaluada, me han faltado al respeto y rechazado porque soy mujer. Y me han dicho que no me merezco más que eso, porque soy mujer. Pese a todas las victorias, me pagan menos que a hombres que hacen el mismo trabajo que yo", declaró Rapinoe. La jugadora, junto con el equipo estadounidense ha ganado cuatro campeonatos y cuatro medallas olímpicas de oro.

La jugadora señaló al presidente Biden como uno de "sus grandes aliados" y agradeció el recibimiento del mandatario. Por su parte, Biden compartió que sus nietas son grandes admiradoras de las jugadoras. La administración Biden está impulsando políticas para ayudar a erradicar la brecha salarial por cuestiones de género y exigirá la transparencia en las empresas para combatir este problema.

Con información de El Reforma